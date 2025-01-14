Maldivleri Aratmayan Türkiye'nin En Güzel Adası Rekor Paraya Satışa Çıktı! TMSF El Koymuştu, 1 Milyar Lira Veren Tapusunu Alacak
İzmir’in Dikili ilçesinde yer alan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Garip Adası, icradan satışa çıkarılıyor. Toplam 357 dönümlük bir alana sahip olan ada için 1 milyar 73 milyon TL değer belirlendi. Satış, açık artırma yöntemiyle 22 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Garip Adası, 2010 yılında Fİ Yapı tarafından 32 milyon dolara satın alınmıştı. Ancak 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında, FETÖ soruşturması kapsamında şirketin malvarlıklarına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu. Bu süreçte ada, TMSF mülkiyetine geçti.
TURİZM YATIRIMLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Adada daha önce lüks turizm yatırımları yapılacağı duyurulmuştu. Projeler arasında üç otel ve ay-yıldız şeklinde villaların inşa edilmesi planlanıyordu. Ayrıca, yatlar için bir durak noktası olma potansiyeline sahip adada yerleşim bulunmuyor. Ulaşım ise yaz aylarında teknelerle sağlanıyor.
SATIŞ İLANI DETAYLARI
Satış ilanında, Garip Adası’nın İzmir Dikili’nin Bademli Mahallesi’nde, 243 ada 1 parsel numarasında yer aldığı ve zeytinlik tarla niteliğinde olduğu belirtildi.
İlanda, "Ada, en yakın karaya 1,1 kilometre uzaklıkta olup üzerinde üç adet tescilsiz yapı bulunmaktadır. Bitki örtüsü olarak zeytin, çam ve makilik görülmüştür" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, adanın Termal Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde yer aldığı, ancak 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ve daha küçük ölçekli uygulama imar planlarının bulunmadığı açıklandı.