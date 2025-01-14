Maldivleri Aratmayan Türkiye'nin En Güzel Adası Rekor Paraya Satışa Çıktı! TMSF El Koymuştu, 1 Milyar Lira Veren Tapusunu Alacak

TURİZM YATIRIMLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Adada daha önce lüks turizm yatırımları yapılacağı duyurulmuştu. Projeler arasında üç otel ve ay-yıldız şeklinde villaların inşa edilmesi planlanıyordu. Ayrıca, yatlar için bir durak noktası olma potansiyeline sahip adada yerleşim bulunmuyor. Ulaşım ise yaz aylarında teknelerle sağlanıyor.