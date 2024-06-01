Malatya'da 'kırmızı elmas' hasadı başladı, özenle paketleniyor: Kilosu 70 TL!

Malatya’nın Kale ilçesinde üretilen 'kırmızı elmas' olarak bilinen çilek hasadı başladı.

Yılda 7 kez toplanan yediveren cinsi çilekler tarlada 70 TL'den alıcı buluyor.

"500 KİLOGRAM HASAT YAPIYORUZ"

Hasada ilişkin konuşan üretici Sevgi Altınok, "Kadın kooperatifi üyeleri olarak üç yıldır 25 dekarlık bir alanda çilek üretimi yapıyoruz. Hasat döneminde günü birlik 10 ila 12 kadın işçi çalışıp 500 kilogram hasat yapıyoruz" dedi.

ÇİLEK

Çilek, C vitamini, K vitamini, potasyum ve manganez gibi önemli vitamin ve minerallerin yanı sıra lif bakımından da zengin bir meyvedir. Ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindirler. Bu antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarından korunmaya yardımcı olabilir.

Çileğin Faydaları:

Çileğin birçok sağlık faydası vardır. Bunlardan birkaçı şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Çilekteki C vitamini, bağışıklık sisteminin işlevini desteklemeye yardımcı olur,

- Kalp sağlığını korur: Çilekteki antioksidanlar, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kanseri önlemeye yardımcı olabilir: Çilekteki antioksidanlar, bazı kanser türlerinin gelişmesini önlemeye yardımcı olabilir,

- Göz sağlığını korur: Çilekteki A vitamini, göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir,

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir: Çilekteki potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem