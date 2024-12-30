Malatya'da Herkes 'Yapamazsın' Dedi, Kurduğu Serayla Rekor Hasat Yaptı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kurduğu 800 metrekarelik serada istiridye mantarı üretimine başlayan Engin Acar, ayda 6 ton ürün hasat ediyor. Ürünler, kilogramı 110 TL’den toptan satışa sunuluyor.

Kaynak: İHA

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Malatya'da Herkes 'Yapamazsın' Dedi, Kurduğu Serayla Rekor Hasat Yaptı - Resim: 1

Hanımınçiftliği Mahallesi’nde hayata geçirilen serada üretim yapan Acar, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek, günlük ortalama 200-250 kilogram mantar ürettiklerini söyledi.

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Malatya'da Herkes 'Yapamazsın' Dedi, Kurduğu Serayla Rekor Hasat Yaptı - Resim: 2

ÜRETİMİ İKİYE KATLAMAYI HEDEFLİYOR

Girişimci Engin Acar, üretimi artırmaya yönelik planlarını şu sözlerle aktardı:

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Malatya'da Herkes 'Yapamazsın' Dedi, Kurduğu Serayla Rekor Hasat Yaptı - Resim: 3

"Hedefimiz, günlük üretimi iki katına çıkararak daha geniş bir pazara ulaşmak. Ayrıca kurutmalık mantar üretimi için de çalışmalarımız devam ediyor."

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