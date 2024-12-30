Malatya'da Herkes 'Yapamazsın' Dedi, Kurduğu Serayla Rekor Hasat Yaptı
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kurduğu 800 metrekarelik serada istiridye mantarı üretimine başlayan Engin Acar, ayda 6 ton ürün hasat ediyor. Ürünler, kilogramı 110 TL’den toptan satışa sunuluyor.
Kaynak: İHA
Hanımınçiftliği Mahallesi’nde hayata geçirilen serada üretim yapan Acar, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek, günlük ortalama 200-250 kilogram mantar ürettiklerini söyledi.
ÜRETİMİ İKİYE KATLAMAYI HEDEFLİYOR
Girişimci Engin Acar, üretimi artırmaya yönelik planlarını şu sözlerle aktardı:
"Hedefimiz, günlük üretimi iki katına çıkararak daha geniş bir pazara ulaşmak. Ayrıca kurutmalık mantar üretimi için de çalışmalarımız devam ediyor."