Makine Devi İflas Bayrağını Kaldırdı: Binlerce Kişi Krizin Eşiğinde!

SİPARİŞ EKSİKLİĞİ SORUNU

Almanya'da makine mühendisliği sektörü, siparişlerde ciddi bir düşüş yaşıyor. Alman Mühendisler Derneği (VDMA) tarafından paylaşılan verilere göre, bu yılın ocak-ekim döneminde makine mühendisliği siparişleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 azaldı. Makine mühendisliği, Almanya'nın en büyük ikinci sektörü olup, 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor ve üretiminin yüzde 70'ten fazlasını ihraç ediyor.