Makine Devi İflas Bayrağını Kaldırdı: Binlerce Kişi Krizin Eşiğinde!
Reutlingen merkezli Alman makine mühendisliği devi Manz AG, yaptığı açıklamada, kredi sağlayıcıların daha fazla finansman sağlamama kararı ve şirketin aşırı borçluluk durumu nedeniyle iflas başvurusunda bulunma kararı aldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Manz AG’nin Yönetim Kurulu, iflas yasası kapsamında bu süreci başlatma kararını onayladı. Açıklamada, finansman sorunlarının kredi sağlayıcıların fon sağlamayı durdurmasından kaynaklandığı belirtilirken, finansörler ve potansiyel yatırımcılarla yapılan yoğun görüşmelerin bir çözüm getirmediği vurgulandı. Buna rağmen, Yönetim Kurulu'nun iflas sürecine rağmen yeni yatırımcı arayışlarını sürdürdüğü belirtildi.
1435 KİŞİ İŞSİZ KALACAK
Manz AG, otomasyon, lazer işleme ve metroloji alanlarında faaliyet gösteren bir şirket olup, 1435 çalışanı istihdam ediyor. Şirket, 2023 yılında yaklaşık 250 milyon avro değerinde satış gerçekleştirdi.
2022 yılında ise ticari araç üreticisi Daimler Truck, Manz AG'nin hisselerinin yaklaşık yüzde 10'unu sermaye artırımı kapsamında satın almıştı.
SİPARİŞ EKSİKLİĞİ SORUNU
Almanya'da makine mühendisliği sektörü, siparişlerde ciddi bir düşüş yaşıyor. Alman Mühendisler Derneği (VDMA) tarafından paylaşılan verilere göre, bu yılın ocak-ekim döneminde makine mühendisliği siparişleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 azaldı. Makine mühendisliği, Almanya'nın en büyük ikinci sektörü olup, 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor ve üretiminin yüzde 70'ten fazlasını ihraç ediyor.