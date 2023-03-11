Mahkemeden emsal karar: EYT'lilere bir müjde de yargıdan geldi!

İŞE İADE DAVASI AÇTI

İşten çıkartılan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tutarak işe iade davası açtı. Davacı emekli işçi; emeklilik nedeniyle yapılan fesihlere ilişkin yönetim kurulu kararının objektif olarak uygulanmadığını, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı belirterek işe iadesine ve mali sonuçlarına karar verilmesini istedi.