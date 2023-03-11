Mahkemeden emsal karar: EYT'lilere bir müjde de yargıdan geldi!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), kanunun çıkmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde uzun kuyruk oluşturma devam ederken, iki milyona aşkın kişiyi ilgilendiren bir karar da mahkemeden geldi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle iki milyona aşkın kişiyi ilgilendiren bir karar da mahkemeden geldi.
Tam 25 sene boyunca çalıştığı işyerinden emekli olduktan sonra 'emekli çalıştırmıyoruz' denilerek kovulan işçiye mahkemeden müjde geldi.
İŞE İADE DAVASI AÇTI
İşten çıkartılan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tutarak işe iade davası açtı. Davacı emekli işçi; emeklilik nedeniyle yapılan fesihlere ilişkin yönetim kurulu kararının objektif olarak uygulanmadığını, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı belirterek işe iadesine ve mali sonuçlarına karar verilmesini istedi.
MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ
Davalı şirket avukatı, iş akdinin geçerli nedenle fesih edildiğini belirterek davanın reddini savundu. Mahkeme, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi.