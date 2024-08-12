Mahfi Eğilmez'den 'Stagflasyon' Uyarısı

İşsizlik verilerindeki yükseliş sonrası iktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomideki verilerin “stagflasyona” işaret ettiğini söyledi.

TÜİK, Haziran 2024 İşgücü İstatistikleri’nde yükseliş, ekonomistleri endişelendirdi. İşsizlik yüzde 9,2 olurken, geçen hafta açıklanan sanayi üretimdeki yavaşlamayla birleşince ekonomide hem durgunluk hatta daralma hem de işsizlikte yükselişin aynı anda yaşandığı stagflasyona işaret etti.

Sanayi üretimde de geçen hafta açıklanan haziran verisinde nisan ayında başlayan daralma hızlanarak devam etmişti.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, iki verinin grafiklerini paylaşarak, sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:

“Sanayi üretimi düşüyor, işsizlik yükseliyor. Ekonomi stagflasyona gidiyor.”

Sanayi üretimi düşüyor, işsizlik yükseliyor. Ekonomi stagflasyona gidiyor. pic.twitter.com/nGJaAoHJpS — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) August 12, 2024

STAGFLASYON NEDİR?

Stagflasyon, stagnasyon yani durgunluk ile enflasyonun aynı anda görüldüğü bir durum olurken, ekonomide işsizlik oranı artarken, fiyatlar da yükselmeye devam eder. Stagnasyon, gayri safi millî hasıla (GSYH-büyüme) hızının daha düşük bir hızda olması ya da ekside seyrederek küçülmesiyle enflasyondaki artışın sürmesi ve işsizliğin de yükselmesi durumunu ifade eder.