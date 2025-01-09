Mahfi Eğilmez’den SSK, BağKur ve Emekli Sandığı Açıklaması: Yol Haritasını Çizdi
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, yıl sonu enflasyonun geleceği seviyeye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kaynak: CNBC-e
Ekonomist Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı "4’te Ekonomi" programında enflasyon, büyüme ve faiz oranlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eğilmez, yıl sonu enflasyon tahmininden faiz oranlarına, kamu politikalarından TÜİK'in bağımsızlığına kadar birçok konuda görüşlerini paylaştı.
‘YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİM %35-40’
Eğilmez, yıl sonu enflasyon tahmininin hâlâ %35-40 bandında olduğunu belirterek, “Büyüme biraz zorlanacak burada. 4. çeyrek büyüme tahminleri eksi görünüyor. Kamunun yaptığı bütün artışlar yeniden değerleme oranının altında değil. Çok hızlı düşmeyebilir. Enflasyonun hızlı yükselmesinden birisi bastırılan okul ücretleri ve kiraydı, onlar serbest olunca yükseleceği yere geldi oradan düşürücü etki olacak. Ama çok da fazla düşeceğini zannetmiyorum” dedi. Ayrıca, 4. çeyrek büyüme tahminlerinin negatif göründüğüne dikkat çekerek ekonomide büyümenin zorlanacağını ifade etti.
‘FAİZDE 2,5 PUANLIK İNDİRİM MANTIKLI’
Eğilmez, Merkez Bankası’nın faiz politikalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, enflasyon oranının %44 seviyelerinde olduğu bir ortamda %47,5 faiz oranının makul olduğunu belirtti. Faizde 2,5 puanlık indirimin mantıklı olduğunu belirten Eğilmez, enflasyonun düşmesinin beraberinde faizinin de birkaç puan üstte seyretmesi gerektiğini söyledi. Mahfi hoca, enflasyonun yükselme sinyali verdiğinde faizin daha erken artırılması gerektiğini belirtti.
“ZAMLAR DAHA ADİL OLMALIYDI"
Kamu çalışanları ve emeklilere yapılan zamlar hakkında da konuşan Eğilmez, farklı kesimlere yapılan zam oranlarındaki adaletsizliğe vurgu yaptı. Memurlara ve emeklilere 6 ay önce zam yapıldığını hatırlatan Eğilmez, bu durumun yarım enflasyon gibi olduğunu söyleyerek, SSK ve Emekli Sandığı arasında fark oluştuğunu belirtti.
Eğilmez, “Biri yüzde 15,75, biri yüzde 11,54. SSK ve Bağ-Kur emeklileri daha düşük ücret alıyorlar. Eğer yüzde 15,75 doğruysa hepsini yüzde 15,75 yapmak lazımdı” diyerek, sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 puan üstüne koyulması gerektiğini belirtti.
‘TÜİK BAĞIMSIZ OLMALI’
Enflasyon hesaplamalarındaki metodolojiye de değinen Eğilmez, TÜİK’in bağımsız ve liyakata dayalı bir yapıya sahip olması gerektiğini savundu. TÜİK’in, Ücretliler Geçinme Endeksi oluşturması ve bunun üzerinden zamların yapılması gerektiğini belirten Eğilmez, TÜİK’in elindeki verilerle bunun mümkün olduğunu, ancak TÜİK’in liyakattan uzaklaşmış bir yapıda olduğunu belirtti.