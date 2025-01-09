Mahfi Eğilmez’den SSK, BağKur ve Emekli Sandığı Açıklaması: Yol Haritasını Çizdi

“ZAMLAR DAHA ADİL OLMALIYDI"

Kamu çalışanları ve emeklilere yapılan zamlar hakkında da konuşan Eğilmez, farklı kesimlere yapılan zam oranlarındaki adaletsizliğe vurgu yaptı. Memurlara ve emeklilere 6 ay önce zam yapıldığını hatırlatan Eğilmez, bu durumun yarım enflasyon gibi olduğunu söyleyerek, SSK ve Emekli Sandığı arasında fark oluştuğunu belirtti.

Eğilmez, “Biri yüzde 15,75, biri yüzde 11,54. SSK ve Bağ-Kur emeklileri daha düşük ücret alıyorlar. Eğer yüzde 15,75 doğruysa hepsini yüzde 15,75 yapmak lazımdı” diyerek, sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 puan üstüne koyulması gerektiğini belirtti.