Mahfi Eğilmez'den İşsizlik Uyarısı: Büyük Artış Olacak
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, 2024'ün ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirerek sanayi sektöründeki küçülmeye dikkat çekti ve bu durumun işsizlik oranında ciddi bir artışa yol açabileceği uyarısında bulundu.
Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirdiği yazısında önemli uyarılarda bulundu. Eğilmez, sanayi sektöründeki daralmaya dikkat çekerek, bu durumun işsizlikte ciddi bir artışı tetikleyebileceğini vurguladı.
Eğilmez, blogunda kaleme aldığı "Yüzde 2,5 Büyüdük Ne Demek?" başlıklı yazısında, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ilk yarısında yüzde 3,9 oranında büyüdüğünü belirtti. Ancak bu büyümenin sanayi sektöründeki küçülmenin gölgesinde kaldığını ifade etti. Eğilmez, "2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 oranında gerçekleşen büyüme, sanayi sektöründeki daralma nedeniyle gelecekte işsizliği artırabilir" dedi.
Eğilmez, büyüme oranlarının detaylarına inerek, sanayi sektöründeki küçülmenin üretim ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Sanayi sektörünün, özellikle hizmetler sektörü için iş yaratan bir alan olduğunu belirten Eğilmez, "Sanayi sektörü, 2023'ün ikinci çeyreğinde de yüzde 1,8 oranında küçülmüştü. Baz etkisine rağmen bu küçülme devam ediyor, bu da ekonominin durgunluğa doğru ilerlediğinin bir göstergesi" ifadelerini kullandı.
Eğilmez, büyüme oranlarının harcama kalemlerine göre de analiz edilmesi gerektiğini belirterek, tüketici talebinde ciddi bir yavaşlama yaşandığını söyledi. 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,6 olan büyüme hızının, 2024'ün aynı döneminde yüzde 2,5'e gerilemesinin nedenlerinden birinin nihai tüketim harcamalarındaki düşüş olduğunu ifade eden Eğilmez, "Geçen yılın aynı döneminde yüzde 16 artan nihai tüketim harcamaları, bu yıl sadece yüzde 1,6 arttı. Bu, tüketici talebindeki ciddi bir yavaşlamaya işaret ediyor" dedi.
İŞSİZLİKTE ARTIŞ OLABİLİR
Eğilmez, mevcut büyüme oranlarının sürdürülebilir olmadığını ve ekonominin daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Özellikle sanayi sektöründeki daralmanın işsizlik oranlarını artırabileceği uyarısında bulunan Eğilmez, "Ekonomik durgunluk işsizlik oranlarını yukarı çekecek ve bu da sosyal ve ekonomik sıkıntıları derinleştirecek" dedi. Eğilmez, ayrıca, yapısal reformların eksikliğine dikkat çekerek, bu durumun büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.
Eğilmez, "Eğer gerekli yapısal reformlar yapılmazsa, önümüzdeki dönemde enflasyonun düşerken büyümenin sıfıra yaklaşacağını ve işsizlik oranının yükseldiğini göreceğiz" şeklinde uyarısını yineledi. Gelecek dönemde ekonomi politikalarının bu dengeyi nasıl koruyacağı merak konusu.