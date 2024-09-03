Mahfi Eğilmez'den İşsizlik Uyarısı: Büyük Artış Olacak

Eğilmez, büyüme oranlarının harcama kalemlerine göre de analiz edilmesi gerektiğini belirterek, tüketici talebinde ciddi bir yavaşlama yaşandığını söyledi. 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,6 olan büyüme hızının, 2024'ün aynı döneminde yüzde 2,5'e gerilemesinin nedenlerinden birinin nihai tüketim harcamalarındaki düşüş olduğunu ifade eden Eğilmez, "Geçen yılın aynı döneminde yüzde 16 artan nihai tüketim harcamaları, bu yıl sadece yüzde 1,6 arttı. Bu, tüketici talebindeki ciddi bir yavaşlamaya işaret ediyor" dedi.