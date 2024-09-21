Mahfi Eğilmez'den Faiz Açıklaması: Doğru Zaman Diyerek Tarih Verdi

Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) için faiz indirimine ilişkin net tarihi duyurdu.

Kişisel blogu "Kendime Yazılar"da kaleme aldığı “Faiz İndiriminin Zamanlaması” başlıklı yazısında Eğilmez, hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile TCMB’nin faiz kararlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Eğilmez, ülkelerin ekonomik dengelerine göre merkez bankalarının faiz kararlarında aldığı pozisyonların farklılık gösterdiğine dikkat çekti. Türkiye’de TCMB’nin faiz indirimine gidebileceği tarihin ekonomik göstergelere bağlı olduğunu belirtti ve bu sürecin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle enflasyon, büyüme ve işsizlik oranlarının Türkiye'de nasıl bir dinamik yarattığını ve bu göstergelerin faiz politikalarını nasıl şekillendirdiğini açıkladı.