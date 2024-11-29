Mahfi Eğilmez'den Asgari Ücret Açıklaması: Rekor Rakamı Açıkladı
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, 2025 yılı asgari ücret artışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eğilmez, yeni yılda asgari ücrete yapılması gereken zam oranını açıkladı.
Kaynak: Nasıl Bir Ekonomi TV
Nasıl Bir Ekonomi TV yayınında ekonomim.com editörleri Şenay Zeren ve Özder Şeyda Uyanık’ın sorularını yanıtlayan Eğilmez, zam oranlarına dair beklentisini paylaşmazken, asgari ücrette alım gücünün korunmasının önemine dikkat çekti.
"YAPILACAK ZAMLARIN BİR ANLAMI OLMAZ"
Mahfi Eğilmez, 2024 yılı başında 17 bin lira olarak belirlenen asgari ücretin o dönemki alım gücünün geri kazandırılmasının, yapılacak zamların anlam kazanması için şart olduğunu vurguladı. Yaklaşık yüzde 44-45 oranında bir artışın bu ihtiyacı karşılayabileceğini belirten Eğilmez, "Eğer alım gücü geri verilmezse yapılacak zamların bir anlamı olmayacak" ifadelerini kullandı.
"BEKLENTİ AÇIKLAMAK ANLAMSIZ"
2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranına dair tahminlerini paylaşmayan Eğilmez, nasıl bir karar alınacağını öngöremediği için rakam belirtmenin yanıltıcı olabileceğini ifade etti.
Asgari ücret zammına yönelik tartışmaların yoğunlaştığı bu dönemde, Eğilmez’in açıklamaları dikkat çekti. Ekonomist, alım gücünün korunmasının ücret artışlarında en kritik faktör olduğunu bir kez daha vurguladı.
YAPILMASI GEREKEN ZAMMI AÇIKLADI
“Söylemem gereken şey şu” diyerek asgari ücrete yapılması “gereken” zam oranını Mahfi Eğilmez şöyle ifade etti:
“2024 yılının başında 17 bin lira olan asgari ücretim alım gücü neyse bugün de bunu iade etmediğimiz müddetçe işin doğrusunu yakalayamayız. Yeniden 17 bin liralık bir satın alma gücünü asgari ücret diye verecek şekilde yüzde 44-45 oranında biz zamma denk geliyor. Bunu yapmazsak vatandaşın satın alma gücünü harcamış oluyor. Sonrasında zam yaptık demenin bir anlamı kalmıyor bence.”
Söylediği oranın çok zor olduğunu da belirten Eğilmez, reel sektörün bu seviyede bir artışa taraftar olmadığını da vurguladı.