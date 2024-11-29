Mahfi Eğilmez'den Asgari Ücret Açıklaması: Rekor Rakamı Açıkladı

YAPILMASI GEREKEN ZAMMI AÇIKLADI

“Söylemem gereken şey şu” diyerek asgari ücrete yapılması “gereken” zam oranını Mahfi Eğilmez şöyle ifade etti:

“2024 yılının başında 17 bin lira olan asgari ücretim alım gücü neyse bugün de bunu iade etmediğimiz müddetçe işin doğrusunu yakalayamayız. Yeniden 17 bin liralık bir satın alma gücünü asgari ücret diye verecek şekilde yüzde 44-45 oranında biz zamma denk geliyor. Bunu yapmazsak vatandaşın satın alma gücünü harcamış oluyor. Sonrasında zam yaptık demenin bir anlamı kalmıyor bence.”