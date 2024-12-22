Mahfi Eğilmez’den Acı Altın İtirafı: Canlı Yayında İlk Defa Açıkladı

MAHFİ EĞİLMEZ KİMDİR?

Mahfi Eğilmez, eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi'nde başladı. 1972'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye bölümünden mezun oldu. Akademik kariyerine devam ederek Gazi Üniversitesi'nde "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı" konulu teziyle doktorasını tamamladı. Ayrıca, yeminli mali müşavir olarak çalışma hakkını da elde etti.

Kariyerine 1972'de "maliye müfettiş muavini" olarak Maliye Bakanlığı'nda başladı. Zamanla Hazine Müsteşarlığı'nda daire başkanı, genel müdür ve müsteşar yardımcısı olarak çeşitli görevler üstlendi. 1990'ların ortasında, Washington büyükelçiliğinde ekonomi müşaviri ve başmüşavir olarak görev yaptı. 1997 yılında Hazine Müsteşarı olarak atandı, ancak yıl sonunda kendi isteğiyle kamu hizmetinden ayrıldı.

Kamu görevindeyken, Dünya Bankası'nda Türkiye temsilcisi olarak da çalıştı. Eylül 1997'de Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi oldu ancak bu görevde çok kalmadan istifa etti

MAHFİ EĞİLMEZ NE ZAMAN HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YAPTI?

Mahfi Eğilmez, Hazine Müsteşarlığına 16.07.1997 tarihinde başlamış, 4.12.1997 tarihinde de görevi son bulmuştur.