Mahfi Eğilmez’den Acı Altın İtirafı: Canlı Yayında İlk Defa Açıkladı
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Hazine'de görev yaptığı dönemde kasayı açtığında karşılaştığı şeyleri canlı yayında ilk kez açıkladı. Eğilmez'in anlatısındaki 'altın' detayı dikkat çekti.
Kaynak: Oksijen TV
Mahfi Eğilmez, Hazine Müsteşarı olduğu sürede devraldığı kasayı açtığında içinde pek çok değerli hediye bulduğunu aktardı. Bu hediyeler arasında altın saatler ve halılar gibi kıymetli eşyalar varmış. Eğilmez, bu hediyelerin hiçbirinin evine götürülmediğini, aksine kurumun demirbaş listesine kaydedildiğini belirtti.
‘ANLAYIŞ OLARAK DEVAM EDER’
Oksijen TV'de Güzem Yılmaz Ertem'in programında konuşan Eğilmez, kasanın içeriğine dair şunları söyledi:
Hazine’de büyük bir kasa vardı. Anahtarını bana teslim ettiler. Açtım kasayı, içinde Hazine’ye hediye edilmiş şeyler vardı. Müsteşara hediye edilmiş, ama alıp evine götürmemiş, oraya zimmetlenmiş ve bırakılmış. Altın saat hediye edilmiş. Ziya Müezzinoğlu’ndan kalma. Not yazılmış üzerine. Oraya koyulmuş. Hep böyleydi. Halı hediye edilmiş mesela. İade edersen ayıp olur. Hemen demirbaşa kaydedilir. Oraya koyulur. Böyle gelenekleri vardır, kurumsal hafızası vardır. Ve bu devreder. İşin sadece maddi yönünü söyledim ama anlayış olarak da devreder.
‘O ZAMAN TANESİ 1000 LİRAYDI’
Eğilmez, kasada ayrıca Darphane'nin hatıra altınlarının da bulunduğunu belirterek, altınların tanesinin o dönem 1000 lira olduğunu söyledi ve bu altınların da zimmete devredildiğini aktardı.
Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde bu altınlardan bir kısmını tutanakla alıp Japonya Maliye Bakanı'na hediye olarak götürdüğünü anlatan Eğilmez, bu altınların başkalarına dağıtılmadığını özellikle vurguladı.
MAHFİ EĞİLMEZ KİMDİR?
Mahfi Eğilmez, eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi'nde başladı. 1972'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye bölümünden mezun oldu. Akademik kariyerine devam ederek Gazi Üniversitesi'nde "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı" konulu teziyle doktorasını tamamladı. Ayrıca, yeminli mali müşavir olarak çalışma hakkını da elde etti.
Kariyerine 1972'de "maliye müfettiş muavini" olarak Maliye Bakanlığı'nda başladı. Zamanla Hazine Müsteşarlığı'nda daire başkanı, genel müdür ve müsteşar yardımcısı olarak çeşitli görevler üstlendi. 1990'ların ortasında, Washington büyükelçiliğinde ekonomi müşaviri ve başmüşavir olarak görev yaptı. 1997 yılında Hazine Müsteşarı olarak atandı, ancak yıl sonunda kendi isteğiyle kamu hizmetinden ayrıldı.
Kamu görevindeyken, Dünya Bankası'nda Türkiye temsilcisi olarak da çalıştı. Eylül 1997'de Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi oldu ancak bu görevde çok kalmadan istifa etti
MAHFİ EĞİLMEZ NE ZAMAN HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YAPTI?
Mahfi Eğilmez, Hazine Müsteşarlığına 16.07.1997 tarihinde başlamış, 4.12.1997 tarihinde de görevi son bulmuştur.