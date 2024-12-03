Mahfi Eğilmez Yıl Sonu Enflasyonu İçin Net Oran Verdi: Bu Rakama Hazır Olun
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım 2024 enflasyon verilerini açıklamasının ardından, yıl sonu enflasyon öngörüsünü kamuoyuyla paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,24 artış gösterdi. Bu oran, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 olarak kaydedildi. Enflasyonda beklenenden daha yavaş bir gerileme yaşanması, uzmanların dikkatini çekti.
MERKEZ BANKASI HEDEFİ TARTIŞILIYOR
Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Enflasyon Raporu'nda yüzde 38'den yüzde 44’e revize ettiği yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulmasının zor olduğunu ifade ediyor. Enflasyon rakamlarındaki yavaşlama hızı, yıl sonu hedefleriyle ilgili endişeleri artırıyor.
Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aylık TÜFE, endeks ve yıllık TÜFE verileri tablosu ile birlikte şu değerlendirmeyi yaptı:
“Kasım ayının manşet enflasyonu yüzde 2,24 (12 aylık bazda yüzde 47,09) olarak açıklandı. Aralık ayında manşet enflasyon yüzde 2 gelirse 2024 yılı yüzde 45,76 enflasyon oranıyla tamamlanır.”
“Kasım ayının manşet enflasyonu yüzde 2,24 (12 aylık bazda yüzde 47,09) olarak açıklandı. Aralık ayında manşet enflasyon yüzde 2 gelirse 2024 yılı yüzde 45,76 enflasyon oranıyla tamamlanır.”