Mahfi Eğilmez Yıl Sonu Enflasyonu İçin Net Oran Verdi: Bu Rakama Hazır Olun

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,24 artış gösterdi. Bu oran, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 olarak kaydedildi. Enflasyonda beklenenden daha yavaş bir gerileme yaşanması, uzmanların dikkatini çekti.