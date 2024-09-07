Mahfi Eğilmez Uyardı: "Dip Yapacak"

Ekonomi piyasalarına yönelik arka kapı müdahaleleri ile son yılların en tartışmalı kurumu haline gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), siyasi iktidarın baskıları ile şekillendirdiği hata para politikaları nedeniyle Türkiye'yi derin bir yoksulluk girdabına sürükledi.



Geçtiğimiz yıl ekonominin dümenine getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Türkiye'de ekonomi modeli 180 derece değişikliğe uğrarken, uygulanan parasal sıkılaşma adımlarının en somut etkisi konut ve borsa sektöründe görüldü.



BORSA VE KONUT YATIRIMCISINI UYARDI



Politika faizlerini yüzde 50 seviyesine kadar yükselten Merkez Bankası, Türk lirasının cazibesini artıracak ek adımları devreye alırken, 2024 yılında yatırımcısının yüzünü güldürmeyen borsa ve konut sektörü hakkında iktisatçı Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken uyarılar geldi.





