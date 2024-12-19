Mahfi Eğilmez 'Tek Şart' Diyerek Acı Gerçeği Açıkladı: Büyük Risk
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikası, kısa vadeli borç durumu ve ekonomik riskleri değerlendirdi. Eğilmez tek şartı açıkladı.
Kaynak: CNBC-e-Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez, TCMB'nin Aralık ayında 2-2,5 puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediğini ve bu durumda döviz kurunda büyük bir şok yaşanmayacağını ifade etti. Faiz politikasının esnek olması gerektiğini vurgulayan Eğilmez, enflasyonun düşmesi durumunda faiz indirilebileceğini ancak faiz artırımında Türkiye’nin çekinceleri olduğunu dile getirdi.
EKONOMİDEKİ RİSK DEVAM EDİYOR
Ekonomist Eğilmez, Türkiye’nin kısa vadeli dış borcunun yüksek olduğunu ve rezervlerin bu borçları karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti. Brüt rezervlerin 160 milyar dolar, net rezervlerin ise 44-45 milyar dolar seviyelerinde olduğunu ifade eden Eğilmez, CDS primlerinin halen 240 seviyelerinde olmasının ekonomik riskleri artırdığına dikkat çekti.
KONUT YATIRIMI CAZİBESİNİ KAYBEDECEK
Konut sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Eğilmez, kiraların yüzde 25’lik artış sınırının kaldırılmasının ardından hızla yükseldiğini söyledi. Ancak, kiralarda düşüş olması durumunda konutun yatırım açısından cazibesini kaybedebileceğini belirtti. Döviz piyasasıyla ilgili olarak ise 1 doların 1 euroya denk gelmesinin ABD’nin ithalatını artıracağını ve bunun ekonomide tarifelerle düzenlemeye çalışılan etkiler yaratabileceğini ifade etti.
1 TL’NİN MALİYETİ ÜÇ KATINA ÇIKTI
Eğilmez, madeni paralarla ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaparak, 1 TL’lik madeni paranın maliyetinin 3 TL’ye çıktığını belirtti. Eğilmez yaptığı açıklamada, “Bu, enflasyonun yarattığı bir sonuç. Madeni parada kullanılan metal fiyatları yükseldiği için 1 lirayı 3 liraya mal eder hale gelmişiz. Çok ciddi bir durum” dedi.
Geçmişteki enflasyon dönemlerinden örnekler veren Eğilmez, 1980’lerde para üstü olarak madeni paranın yerine kibrit veya sakız gibi ürünlerin verildiğini hatırlatarak, “Sanki o döneme doğru gidiyoruz gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
"ENFLASYONU İNDİRMEK ŞART"
CNBC-e’de Servet Yıldırım’ın “1 TL’nin maliyeti 3 TL olduysa ne yapılmalı?” sorusuna yanıt veren Eğilmez, “Tek çözüm, enflasyonu indirmektir. Madeni parayı kaldırmak bir çözüm değil. 1 lira senin para birimin; bunu kaldırmak mümkün değil” dedi. ABD’de 1 doların uzun yıllardır aynı değeri koruduğuna dikkat çeken Eğilmez, “ABD’de bagajınızı taşıyan kişiye 1 dolar verdiğinizde memnun olur. Ama burada 1 TL verirseniz hoş karşılanmaz” diyerek durumu mizahi bir şekilde yorumladı.