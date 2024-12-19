Mahfi Eğilmez 'Tek Şart' Diyerek Acı Gerçeği Açıkladı: Büyük Risk

EKONOMİDEKİ RİSK DEVAM EDİYOR

Ekonomist Eğilmez, Türkiye’nin kısa vadeli dış borcunun yüksek olduğunu ve rezervlerin bu borçları karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti. Brüt rezervlerin 160 milyar dolar, net rezervlerin ise 44-45 milyar dolar seviyelerinde olduğunu ifade eden Eğilmez, CDS primlerinin halen 240 seviyelerinde olmasının ekonomik riskleri artırdığına dikkat çekti.