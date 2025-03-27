Mahfi Eğilmez: Sert yükselecek
Ekonomist Mahfi Eğilmez, enflasyonda yukarı yönlü hareketin başladığını belirterek, bu duruma müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Eğilmez, 17 Nisan'daki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 43-44 seviyelerine yükseltilmesinin yerinde olacağını ifade etti.
Kaynak: CNBC-e
CNBC-e canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğilmez, döviz ve borsada yaşanan son gelişmelere dikkat çekti. Kurun 41 TL'yi aştığını ve Merkez Bankası'nın yaklaşık 27-28 milyar dolarlık döviz müdahalesiyle kuru 38 TL bandına çektiğini dile getirdi. Borsada ise yabancı yatırımcıların çıkışı sonrası, 1,9 trilyon liralık piyasa değeri kaybı yaşandığını, kamu bankalarının hisse alımlarıyla sınırlı bir toparlanma sağlandığını kaydetti. Gösterge faizinin yüzde 43,53’e yükseldiğini, CDS risk priminin ise 324 baz puana çıktığını aktaran Eğilmez, bu gelişmelerin borçlanma maliyetlerini artırdığını söyledi.
"GECE FAİZİ POLİTİKASINDAN VAZGEÇİLMELİ"
Mevcut para politikasının yetersiz kaldığını vurgulayan Eğilmez, “Artık faiz artışı zorunlu hale geldi. Gecelik faizle piyasayı idare etmeye çalışmak doğru değil. Son dönemde ben de faiz indiriminin savunulabileceğini düşünüyordum ama artık şartlar değişti. Enflasyon yükselişe geçti ve müdahale edilmezse daha da hızlanacak" ifadelerini kullandı.
"POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 43-44 SEVİYESİNE ÇIKMALI"
Eğilmez, Merkez Bankası'nın, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 35 civarında gerçekleşeceğini öngördüğünü hatırlatarak, bu durumda politika faizinin de yüzde 37-38 aralığında olması gerektiğini dile getirdi.
Ancak mevcut koşullarda enflasyonu kontrol altına almak için faiz artışının geciktirilmeden yapılması gerektiğini savunan Eğilmez, "17 Nisan'da politika faizinin yüzde 43-44 bandına çıkarılması en makul adım olur" dedi.