Mahfi Eğilmez: Sert yükselecek

CNBC-e canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğilmez, döviz ve borsada yaşanan son gelişmelere dikkat çekti. Kurun 41 TL'yi aştığını ve Merkez Bankası'nın yaklaşık 27-28 milyar dolarlık döviz müdahalesiyle kuru 38 TL bandına çektiğini dile getirdi. Borsada ise yabancı yatırımcıların çıkışı sonrası, 1,9 trilyon liralık piyasa değeri kaybı yaşandığını, kamu bankalarının hisse alımlarıyla sınırlı bir toparlanma sağlandığını kaydetti. Gösterge faizinin yüzde 43,53’e yükseldiğini, CDS risk priminin ise 324 baz puana çıktığını aktaran Eğilmez, bu gelişmelerin borçlanma maliyetlerini artırdığını söyledi.