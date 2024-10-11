Mahfi Eğilmez: Rekor Artış Olacak

Mahfi Eğilmez hoca, işsizliğe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, iş bulma ümidi kesilenlerin sayısında artış olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Mahfi Eğilmez: Rekor Artış Olacak - Resim: 1

Ünlü iktisatçı Mahfi hoca, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin işsizlik verilerini değerlendirdi.

TÜİK, 2024 yılı Ağustos ayında Türkiye’de işsizlik oranını yüzde 8,5 olarak açıkladı. Haziran ayında yüzde 9,1 olan işsizlik oranı, sektörlerdeki daralmaların aksine gerilerken, temmuzda ise yüzde 8,8 seviyesindeydi.

İşsizlik verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomistler, özellikle geniş tanımlı işsizlik oranına dikkat çekti. Âtıl işgücü oranı olarak da bilinen bu veri, Ağustos ayında yüzde 27,2 olarak kaydedildi.

'İŞ ARAYANLARIN SAYISI AZALIYOR'

İktisatçı Mahfi Eğilmez, işsizlik verilerine yönelik yaptığı değerlendirmede, bu oranların iş arayanların azaldığını gösterdiğine vurgu yaptı. Eğilmez, işsizlik oranındaki düşüşün aslında iş bulma umudunun azalmasından kaynaklandığını belirterek, durumu şu sözlerle açıkladı:

“Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 8,8'den yüzde 8,5'e gerilerken geniş işsizlik oranı yüzde 26,5’ten yüzde 27,2'ye yükseldi. Bu, işsizlik oranının azaldığını değil, iş aramak için başvuranların azaldığını gösteriyor. Yani insanların bir bölümü daha iş bulma umudunu yitirmiş.”

Kaynak: Haber Merkezi

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