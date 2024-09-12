Mahfi Eğilmez Net Tarih Verdi: Düşüş Var

Ekonomist Mahfi Eğilmez, CNBC-e yayınına katılarak ekonomideki son gelişmeleri yorumladı.

Orta Vadeli Program(OVP) hakkında konuşan Eğilmez, "İlkelerde bakınca benim anladığım yapısal reformla burada anlatılanlar birbirine uymuyor. Hukuk, yargı bağımsızlığı, demokrasinin iyileştirilmesi gibi şeyler çok önemli. Yapısal reformlar diye bunlar getirilebilir ama çok zor. Birinci ay ne yapacaksın, böyle bir şeyleri göremiyorum. Bir temenni haline dönüşüyor. İlke yönünden ben bunu program olarak göremiyorum. Tahminler yönünden tutarlılık göremiyorum. Büyümeye bakıyorum; bu yıl yüzde 3,5 büyüme öngörüsü yüksek bir tahmin. Bu benim gözümde maksimum yüzde 2-2,5 civarında. Enflasyonda 2025'te yüzde 17,5'e iniyoruz, büyüme yüzde 4'e çıkıyor. Bunun olması için beklentilerin son derece olumlu hale gelmesi lazım. Bunun için gereken de yapısal reformlar, o da yok” değerlendirmesini yaptı.

'20 BİN DOLAR ÇOK GERÇEKÇİ GÖRÜNMÜYOR'

Kişi başında milli gelir hedefini değerlendiren Eğilmez, “Yıllardır 8-9 binler 12-13 bin kişi başı gelirde gidip gelen ekonomiyiz. O yüzden orta gelir tuzağından çıkamıyoruz. Çıkmak için 20 binleri yakalamak lazım. Bu OVP'ye bakınca 2027'de 20 bin 420 dolarlık kişi başı gelire ulaşacağımız görünüyor. Dolar kurunu baskılayıp düşük tutarsanız enflasyonun yüksekliğinden yararlanarak GSYH dolar cinsinden yüksek çıkıyor. Bu ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Kura bakınca TL'yi değerli tutacağımız anlaşılıyor. 20 bin dolar çok gerçekçi görünmüyor” dedi.

'EKONOMİNİN YAVAŞ YAVAŞ DURGUNLUĞA GİTTİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Ekonominin yavaş yavaş durgunluğa gittiğini söyleyen Eğilmez “Sanayi üretiminde düşüş var geçen yıla göre, İnşaat maliyeti artış hızında düşüş var. Bütün bu düşüşlere karşılık işsizlikte de düşüş var. Bu düşüşe sanayiciler karşı çıkıyorlar. KOBİ'ler vs. nasıl oluyor da işsizlik düşüyor diyor. Talepteki düşüş ekonomide daralmanın devam ettiğini gösteriyor. Otomobil, konut satışlarında da gerileme var. Bunlara bakınca işsizliğin artıyor olması lazım. Bir sonraki ay net bir şekilde göreceğiz. Tüm göstergeler ekonominin yavaş yavaş durgunluğa gittiğini gösteriyor” sözlerini sarf etti.

'FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLİR'

Faiz indirimine gidilmesi için enflasyonun yüzde 40’ın altına inmesi gerektiğini söyleyen Eğilmez, “Büyüme elden gitmeye başlayınca bir faiz indirimine gidilir. Ben ufak ufak gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eylül enflasyonu 40'ların altına geldiyse yavaş yavaş buralara girmek lazım. Piyasaya moral vermek amacıyla” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem