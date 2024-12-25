Mahfi Eğilmez Kuruşu Kuruşuna Hesapladı: İşte 20 Milyon Çalışanı Yıkan Asgari Ücret Detayı
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, satın alma gücüne dayalı olarak 2025 yılı için asgari ücretin hangi seviyede olması gerektiğini açıkladı. Eğilmez, hükümetin asgari ücreti belirleme yöntemine eleştiriler yöneltirken, "Yapılması gereken artış yüzde 45'tir" dedi.
Kaynak: MahfiEgilmez.com
2024 yılı başında 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret, yüzde 30,01 oranında artırılarak 2025 yılı için 22.104 TL olarak açıklandı. Mahfi Eğilmez, asgari ücrete yapılan bu artışın işçinin satın alma gücünü korumak için yeterli olmadığını belirtti.
"ASGARİ ÜCRET, ZORUNLU İHTİYAÇLARI KARŞILAMALI"
'Asgari Ücretten Boğaz Tokluğuna Çalışma Ücretine' başlıklı yazısında Eğilmez, asgari ücretin tanımını hatırlatarak, "Asgari ücret: İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti' ifade eder" diyerek, asgari ücretin, işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarının asgari seviyede karşılanmasına yönelik bir tutar olması gerektiğini belirtti.
‘HÜKÜMETİN ASGARİ ÜCRET HESABI’
Eğilmez, hükümetin hesaplamalarını eleştirerek, "2024 yılının ortalama enflasyonunu TÜİK’in TÜFE endeksi üzerinden hesaplarsak yüzde 60 olarak buluyoruz. 2025 yılsonu için OVP tahmini yüzde 17,5’i gösteriyor. 2024 yılının yüzde 45 ile tamamlanacağını varsayarsak 2025 yılının ortalama enflasyonu (OVP’deki aşırı iyimser tahmini esas alsak bile) kabaca yüzde 30 çıkar. Hükümet, asgari ücret artışını sanrım böyle bir hesaba göre yüzde 30 olarak yaptı” ifadelerini kullandı. Eğilmez, doğru hesabın yıllık ortalama enflasyona göre yapılması gerektiğini belirterek, ücretin 1 yıl boyunca her ay alındığını ve fiyatların da aynı süreç içerisinde değiştiğini açıkladı.
‘OLMASI GEREKEN ASGARİ ÜCRET EN AZ 24 BİN 653 TL’
Satın alma gücü üzerinden asgari ücretin gelmesi gerektiği seviyeyi hesaplayan Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:
2024 ortalaması yüzde 60, 2025 tahmini ortalaması yüzde 30 olduğuna göre bunların ortalaması yüzde 45 eder. Yüzde 45’i esas alır ve 2024 yılı için belirlenmiş 17.002 liralık asgari ücreti de doğru belirlenmiş bir temel olarak kabul edersek 2025 yılı için belirlenecek asgari ücretin (17.002 x 1,45 =) 24.653 liradan az olmaması gerekirdi.