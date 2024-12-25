Mahfi Eğilmez Kuruşu Kuruşuna Hesapladı: İşte 20 Milyon Çalışanı Yıkan Asgari Ücret Detayı

‘HÜKÜMETİN ASGARİ ÜCRET HESABI’

Eğilmez, hükümetin hesaplamalarını eleştirerek, "2024 yılının ortalama enflasyonunu TÜİK’in TÜFE endeksi üzerinden hesaplarsak yüzde 60 olarak buluyoruz. 2025 yılsonu için OVP tahmini yüzde 17,5’i gösteriyor. 2024 yılının yüzde 45 ile tamamlanacağını varsayarsak 2025 yılının ortalama enflasyonu (OVP’deki aşırı iyimser tahmini esas alsak bile) kabaca yüzde 30 çıkar. Hükümet, asgari ücret artışını sanrım böyle bir hesaba göre yüzde 30 olarak yaptı” ifadelerini kullandı. Eğilmez, doğru hesabın yıllık ortalama enflasyona göre yapılması gerektiğini belirterek, ücretin 1 yıl boyunca her ay alındığını ve fiyatların da aynı süreç içerisinde değiştiğini açıkladı.