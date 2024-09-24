Mahfi Eğilmez: Hazır Olun Düşecek!

Mahfi Eğilmez, geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya genelindeki merkez bankalarının faiz kararlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Eğilmez, "Kendime Yazılar" adlı blogunda yayımladığı "Faiz İndiriminin Zamanlaması" başlıklı yazısında, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikalarını mercek altına aldı.

Yazısında, ülkelerin ekonomik hassasiyetlerine dikkat çeken Eğilmez, özellikle TCMB'nin faiz indirimine ilişkin belirleyici faktörleri ve olası zamanlamayı detaylandırdı. Eğilmez, Fed’in beklenenin üzerinde, 50 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmesinin altında, faiz-enflasyon-büyüme ve işsizlik oranları arasındaki karmaşık ilişkinin yattığını ifade etti.

TCMB’nin faiz indirimine yönelik ise Eğilmez, Türkiye ekonomisinin mevcut dinamiklerinin, faiz kararları üzerindeki etkisini vurgulayarak, bu indirimin zamanlamasının piyasalarda belirleyici olacağını dile getirdi.

FED FAİZİ DÜŞÜRMEYECEK

Mahfi Hoca, ABD’de enflasyon oranında manşet oranda çok çekirdek enflasyondaki sınırlı yükseliş eğilimine dikkat çekerken, Fed’in de bu orana karşı daha dikkatli olduğunu hatırlattı. ABD büyümesinde ortalamada yakalanan oranın ekonomide sorun yaratmadığı görülürken, işsizlik oranları da eklendiğinde tabloda, “Fed’in faiz kararı verirken en fazla üzerinde durduğu bu üç göstergedeki (enflasyon, büyüme, işsizlik oranı) gidişe bakarsak faizi 50 baz puan düşürmesine yol açacak bir durum görünmüyor” dedi.

"FED YENİDEN KÜRESEL KRİZİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ADIM ATIYOR"

Fed’in bu görünümde faiz indirimini 25 baz puan değil de 50 baz puan yapmasını ise Mahfi Eğilmez, hem siyasi hem de projeksiyonlarda erken uyarı sisteminin Avrupa ve Asya’da resesyon sinyallerine yönelik görüldüğünü şu şekilde belirtti:

“Fed, dünyada durgunluğa doğru genel bir gidiş olduğunu görüyor ve yeniden bir küresel krize girilmesini önlemek için adım atıyor. Bence Fed bir önceki toplantıda yapması gereken 25 baz puanlık faiz indirimini yapmadığı ve sonrasında geç kalmışlık endişesine kapıldığı için bu kez 50 baz puanlık bir indirim yaptı.”

Kaynak: MahfiEgilmez.com