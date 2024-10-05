Mahfi eğilmez: Hazır Olun
İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, mevcut durumda vergilerini düzenli olarak ödeyen kişilerden ekstra olarak bir de servet vergisi alınmasına karşı olduğunu ifade etti. Eğilmez, bu tür ilave vergilerin, vergi sistemine zaten uyumlu olan vatandaşlar üzerinde ek bir yük oluşturduğunu belirterek, vergi politikasında daha adil yaklaşımlar benimsenmesi gerektiğini aktardı.
Kaynak: T24
Mahfi Eğilmez, T24’ün 15. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta ekonomi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Eğilmez, “kümesteki kazları yolarken diğer kazların ortalıkta dolaştığını” ifade eden bir örnekle, Türkiye’de kayıt dışı ekonomiye odaklanılması gerektiğini vurguladı. Servet vergisi yerine kayıt dışı alanla mücadele edilmesini savunan Eğilmez, 35 yıldır yapısal reformlardan bahsetmesine rağmen, bu konunun yeni yeni hükümetlerin gündemine girdiğini belirtti.
20 BİN DOLAR GELİR İSTATİSTİKİ HAYAL
Türkiye'nin 20 bin dolar kişi başına gelir hedefinin ise bir "istatistik hayal" olduğunu söyleyen Eğilmez, baskılanan dolar kuru ve hesaba katılmayan mülteci nüfusun bu hedefi ulaşılmaz kıldığını ekledi. Kayıt dışı birikimlere yönelik müdahalelerin gerçekçi olmadığını, Anadolu kadınlarının altın birikimlerinin aile geçimi için önemli bir güvenceler olduğunu vurguladı.
Türkiye ekonomisinin evrensel politikalardan farklı bir yol izlediğini esprili bir şekilde “Fenerbahçe gibi, sürekli kaleciye geri pas vererek oynuyoruz” benzetmesiyle anlatan Eğilmez, faiz indirimi ve enflasyon artışı politikasının dünyada bile dikkat çektiğini belirtti.
TÜTÜNDEKİ KAÇAK 130 MİLYAR LİRA
Konferansta ayrıca vergi uzmanı Emrah Akın, kaçak tütün ürünleri konusuna dikkat çekerek, kaçak tütünün ekonomiye yılda 130 milyar lira zarar verdiğini ve tütün ürünleri üzerindeki düzenlemelerin enflasyona zarar vermeden vergi gelirlerini artırabileceğini söyledi.
BATI DEĞİL AMA TÜRKİYE HAZIR
2023 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi Prof. Dr. Ayşe Zarakol, T24 etkinliğinde yaptığı konuşmada, dünya düzeninde yaşanan değişimlere dikkat çekti. "Yeni düzensizlik" başlıklı konuşmasında, 2018 küresel finansal krizinin ardından Batı’da artan güvensizlik ortamına değinen Zarakol, Batı'nın "Liberal uluslararası düzeni nasıl kurtarabiliriz?" sorusuyla yüzleştiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna’ya saldırısıyla ABD ve AB'nin bir araya gelerek düzeni kurtarma umudu doğduğunu belirten Zarakol, ancak zamanla bu düzenin kurtarılamayacağı düşüncesinin ağırlık kazandığını ifade etti.
Zarakol, dünyada artık Küresel Batı, Rusya-Çin ve Küresel Güney olmak üzere üç parçalı bir jeopolitik yapı oluştuğunu vurguladı. 21. yüzyılın, yeni bir Soğuk Savaş dönemi gibi geçeceğini öngören Zarakol, Batı'nın bu döneme psikolojik olarak hazır olmadığını, ancak Türkiye'nin bu yeni döneme karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.