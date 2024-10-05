Mahfi eğilmez: Hazır Olun

Mahfi Eğilmez, T24’ün 15. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta ekonomi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Eğilmez, “kümesteki kazları yolarken diğer kazların ortalıkta dolaştığını” ifade eden bir örnekle, Türkiye’de kayıt dışı ekonomiye odaklanılması gerektiğini vurguladı. Servet vergisi yerine kayıt dışı alanla mücadele edilmesini savunan Eğilmez, 35 yıldır yapısal reformlardan bahsetmesine rağmen, bu konunun yeni yeni hükümetlerin gündemine girdiğini belirtti.

20 BİN DOLAR GELİR İSTATİSTİKİ HAYAL

Türkiye'nin 20 bin dolar kişi başına gelir hedefinin ise bir "istatistik hayal" olduğunu söyleyen Eğilmez, baskılanan dolar kuru ve hesaba katılmayan mülteci nüfusun bu hedefi ulaşılmaz kıldığını ekledi. Kayıt dışı birikimlere yönelik müdahalelerin gerçekçi olmadığını, Anadolu kadınlarının altın birikimlerinin aile geçimi için önemli bir güvenceler olduğunu vurguladı.

Türkiye ekonomisinin evrensel politikalardan farklı bir yol izlediğini esprili bir şekilde “Fenerbahçe gibi, sürekli kaleciye geri pas vererek oynuyoruz” benzetmesiyle anlatan Eğilmez, faiz indirimi ve enflasyon artışı politikasının dünyada bile dikkat çektiğini belirtti.