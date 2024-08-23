Mahfi Eğilmez Faiz İndirimi Olacak Dedi Net Tarih Verdi

KIYASLAMA ÖLÇÜLERİ KAYBOLDU

Enflasyon ve fiyat değişimleri hakkında değerlendirme yapan Eğilmez, "Fiyatların değer ölçme niteliği kayboldu. 2000 öncesinde de benzer durumlarla karşılaşmıştık. Şu anda sadece enflasyon değil, değerlerin yerine oturması da önemli bir mesele" dedi. Eğilmez, kıyaslama ölçülerinin kaybolduğunu belirtti.

Eğilmez, carry trade’in maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekti ve "Carry trade’e çok para ödüyoruz. Yüzde 10, üç aylık faiz ödüyoruz dolara. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Faize ve sıcak paraya güvenerek bu işi devam ettiremeyiz" şeklinde konuştu. Yabancı yatırımları canlandırmak için daha kapsamlı politikalar gerektiğini ifade etti.

TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Eğilmez, "Yıl sonu enflasyonunun yüzde 45 civarına inmesi mümkün görünüyor. Ancak, eylül sonrası baz etkisi ortadan kalkacak ve enflasyonun daha da düşmesi için yeni yollar aranması gerekecek" dedi. Eğilmez, 2025 sonuna kadar mevcut faiz oranlarıyla devam edilemeyeceğini belirterek, "Şapkadan tavşan çıkarmak gerekebilir. Bu politikalarla yüzde 14 enflasyonu sağlamak zor" ifadesini kullandı.