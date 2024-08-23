Mahfi Eğilmez Faiz İndirimi Olacak Dedi Net Tarih Verdi
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve Merkez Bankası'nın faiz politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eğilmez, tarih vererek enflasyon verisinin ardından faiz indirimine gidilmesinin daha mantıklı olabileceğini söyledi.
Mahfi Eğilmez CNBC-e’de katıldığı yayında, "Eylül ayında enflasyon verisi açıklandığında, yüzde 50’nin altına inebiliriz. Bu durumda faiz indirimi düşünülmelidir. Ancak şu an faiz indirimine gitmek için erken; Ekim ayında daha uygun bir zaman olabilir" dedi.
Eğilmez, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ancak bu durumun baz etkisiyle oluştuğunu vurguladı. Eylül ayı verileriyle birlikte enflasyonun 50'nin altına çekilebileceğini öngördüğünü ifade etti.
KIYASLAMA ÖLÇÜLERİ KAYBOLDU
Enflasyon ve fiyat değişimleri hakkında değerlendirme yapan Eğilmez, "Fiyatların değer ölçme niteliği kayboldu. 2000 öncesinde de benzer durumlarla karşılaşmıştık. Şu anda sadece enflasyon değil, değerlerin yerine oturması da önemli bir mesele" dedi. Eğilmez, kıyaslama ölçülerinin kaybolduğunu belirtti.
Eğilmez, carry trade’in maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekti ve "Carry trade’e çok para ödüyoruz. Yüzde 10, üç aylık faiz ödüyoruz dolara. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Faize ve sıcak paraya güvenerek bu işi devam ettiremeyiz" şeklinde konuştu. Yabancı yatırımları canlandırmak için daha kapsamlı politikalar gerektiğini ifade etti.
TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Eğilmez, "Yıl sonu enflasyonunun yüzde 45 civarına inmesi mümkün görünüyor. Ancak, eylül sonrası baz etkisi ortadan kalkacak ve enflasyonun daha da düşmesi için yeni yollar aranması gerekecek" dedi. Eğilmez, 2025 sonuna kadar mevcut faiz oranlarıyla devam edilemeyeceğini belirterek, "Şapkadan tavşan çıkarmak gerekebilir. Bu politikalarla yüzde 14 enflasyonu sağlamak zor" ifadesini kullandı.
İLK 7 AYDA 1554 KONKORDATO
2024 yılının ilk yedi ayında konkordato sayısının 1554'e yükseldiğini belirten Eğilmez, "Bu rakam korkutucu ancak beklenen bir durum. Enflasyonu yeterince kontrol edemezseniz bu tür sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Hem hızlı büyüme hem düşük işsizlik hem de düşük enflasyon sağlamak mümkün değil. 2001 krizinden çıkış, beklentilerin düzelmesi sayesinde olmuştu" şeklinde konuştu.