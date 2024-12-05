Mahfi Eğilmez En Büyük Riski Açıkladı: Çok Zorlaşacak

"REEL SEKTÖRÜN BASKISI BÜYÜK"

Faiz politikasında reel sektörün baskısının belirleyici olduğunu dile getiren Eğilmez, "KOBİ’ler ve reel sektör ciddi bir şekilde faiz indirimi için baskı yapıyor. Ancak Merkez Bankası'nın yüzde 50 seviyesindeki faiz oranını, yüzde 45’lik enflasyonla indirmesi halinde tekrar artırma ihtimali sorgulanıyor. Bu en büyük sorunlardan biri" diye konuştu.