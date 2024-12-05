Mahfi Eğilmez En Büyük Riski Açıkladı: Çok Zorlaşacak
Ekonomi uzmanı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın Aralık ayında alacağı faiz kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, enflasyon oranlarının hedeflenen seviyelere inmemesi nedeniyle faiz indiriminin riskli olduğunu vurguladı.
Kaynak: CNBC-e
Mahfi Eğilmez, faizin düşürülmesi durumunda tekrar artırmanın güçleşebileceğine dikkat çekerek, "İndirdiğiniz zaman yeniden yükseltemeyebilirsiniz. Bu en büyük risklerden biri" ifadelerini kullandı.
"ENFLASYON BEKLENTİSİ KARARI ETKİLİYOR"
Merkez Bankası’nın 26 Aralık 2024’te düzenleyeceği Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak karar merakla beklenirken, Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de yaptığı açıklamada yıl sonu enflasyon oranlarına dikkat çekti. Eğilmez, "Yılı yaklaşık yüzde 45,76 enflasyonla tamamlayacağız. Ancak yüzde 40 seviyelerine inmemiz mümkün görünmüyor. Bu durum can sıkıcı. Enflasyon bu seviyedeyken faiz indirimi yapılmamalı" dedi.
"REEL SEKTÖRÜN BASKISI BÜYÜK"
Faiz politikasında reel sektörün baskısının belirleyici olduğunu dile getiren Eğilmez, "KOBİ’ler ve reel sektör ciddi bir şekilde faiz indirimi için baskı yapıyor. Ancak Merkez Bankası'nın yüzde 50 seviyesindeki faiz oranını, yüzde 45’lik enflasyonla indirmesi halinde tekrar artırma ihtimali sorgulanıyor. Bu en büyük sorunlardan biri" diye konuştu.
DOLARİZASYON VE EKONOMİK VERİLER
Eğilmez ayrıca, dolarizasyon oranlarındaki düşüşe de dikkat çekerek, "Dolarizasyon oranı yüzde 42,5’e geriledi, bir dönem yüzde 77’lerdeydi. İnsanlar kur sabit kaldığı için TL mevduata geçiyor. Ancak TL'deki faiz, bir nevi döviz faizi gibi işliyor" açıklamasında bulundu.
Ekonomik büyüme rakamlarını da değerlendiren Eğilmez, "İki çeyrek üst üste küçülme yaşandı, bu teknik resesyona işaret ediyor. Ancak stagflasyondan söz etmek için büyümenin sıfıra inmesi gerekirdi. Yüzde 2,1’lik büyüme beklediğim bir sonuçtu. Eğer bu oran sıfır olsaydı, tam anlamıyla stagflasyondan bahsederdik" ifadelerini kullandı.