Mahfi Eğilmez: Çok Büyük Hata Olur

"HAYALDEN KATKI PAYI ALINMAZ"

Eğilmez, erteleme kararını "Zaten eleştirmiştim" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Başından beri bunu eleştiriyordum. Kaldırılmış olmasından memnunum. Başlangıçta vergi olarak sunulmuştu, ancak vergi olmadığı anlaşıldı. Belirlenen limit, bir hayalden ibaret. Datça'da ev almayı düşünüyorsanız, bunun için sizden vergi alınamaz mı? 100 bin TL'yi aşanlardan 750 TL alınacağı söylendi. Bu son derece yanlıştı. Limit üzerinden vergi alınamaz; kullanımdan da vergi alınamaz. Kredi kartı, borçtur. Borç alan kişi vergi ödemez, borcu veren öder. Bu mantık yanlıştı. ‘Bu vergi değil, fona katkı’ dendi, bu da hatalı. Hayalden katkı payı alınamaz. Bankalar, kart kullanımından dolayı aidat alıyor. Burada devletin sağladığı bir hizmet yok, bu bankanın sunduğu bir hizmet. Devlet, bankadan alabilir, buna bir şey diyemem. Düzenlemenin iptal edilmesi çok doğru bir adımdı."