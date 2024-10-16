Mahfi Eğilmez: Çok Büyük Hata Olur
İktisatçı Mahfi Eğilmez, kredi kartlarından 750 TL kesinti öngören ve ardından ertelenen Savunma Fonu katkı düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: CNBC-e
Mahfi Eğilmez, söz konusu düzenlemenin ilk duyurulduğunda, "Kredi kartı limitinden ya da kullanılan krediden vergi alınamaz. Kredi, borçtur. Vergi, borçludan değil, krediyi veren alacaklıdan alınır. Bilimden uzaklaştıkça feci bir kavram kargaşasının içine giriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
TEPKİ ÇEKEN UYGULAMA ASKIYA ALINDI
AKP hükümetinin savunma sanayisini desteklemek amacıyla kredi kartı limiti 100 bin TL olan kart sahiplerinden 750 TL kesme planı, vatandaşların bankalara yoğun telefon aramaları yapmasının ardından ertelendi. Kredi kartı limitleri 100 bin lira altına düşürülünce düzenlemenin uygulaması askıya alındı.
"HAYALDEN KATKI PAYI ALINMAZ"
Eğilmez, erteleme kararını "Zaten eleştirmiştim" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Başından beri bunu eleştiriyordum. Kaldırılmış olmasından memnunum. Başlangıçta vergi olarak sunulmuştu, ancak vergi olmadığı anlaşıldı. Belirlenen limit, bir hayalden ibaret. Datça'da ev almayı düşünüyorsanız, bunun için sizden vergi alınamaz mı? 100 bin TL'yi aşanlardan 750 TL alınacağı söylendi. Bu son derece yanlıştı. Limit üzerinden vergi alınamaz; kullanımdan da vergi alınamaz. Kredi kartı, borçtur. Borç alan kişi vergi ödemez, borcu veren öder. Bu mantık yanlıştı. ‘Bu vergi değil, fona katkı’ dendi, bu da hatalı. Hayalden katkı payı alınamaz. Bankalar, kart kullanımından dolayı aidat alıyor. Burada devletin sağladığı bir hizmet yok, bu bankanın sunduğu bir hizmet. Devlet, bankadan alabilir, buna bir şey diyemem. Düzenlemenin iptal edilmesi çok doğru bir adımdı."
Eğilmez, devletin bir bütçesi olduğunu belirterek, "Gelir vergisini alıyorum, filan kişiye destek olacağım diye almazsın. Bu 1980’lerde büyük bir yanlıştı. Devlet, akla karayı seçene kadar tasfiye etti. İşin teknik boyutunda hata var. Bu haliyle bir daha gelmez. Bu düzelmeyecek gibi görünüyor. Bankalardan alınan BSMV vergisi var. Bunu artırdım desen, buna bir şey diyemezsin; çünkü onun bir mantığı ve tekniği var" dedi.