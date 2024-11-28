Mahfi Eğilmez Açıkladı: Rekor Değerlenecek

"CAZİBESİ ARTAR"

Eğilmez yayında ayrıca TL'nin cazibesinin artacağını söyledi. Eğilmez, "Türk Lirası değerli kalmaya devam edecek. İnsanlar dövizden döndüler. 140 milyar dolarlardan 40 milyar doların altına geldi. Çok doğal, çünkü faiz yüzde 50. Kur bu dönüşün de etkisiyle yükselmiyor. Kur değişmediği zaman bu bir dolar faizine dönüşüyor. Öyle olunca TL'nin cazibesi artar" dedi.