Mahfi Eğilmez Açıkladı: Rekor Değerlenecek
İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türk Lirası ve dolar kuruyla ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Eğilmez, "Cazibesi artacak" dedi.
Kaynak: CNBC-e
İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e yayınında yaptığı açıklamada, "Enflasyonu ücret üzerinden çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 30-35 ARTIŞ GÖZÜKÜYOR"
Ücretlerin enflasyon oranına göre artırılmasının haksızlık yaratabileceğini söyleyen Mahfi Eğilmez, "Asgari ücrette yüzde 30-35 artış olası gözüküyor" açıklamasında bulundu.
Yıl sonu yaklaşırken asgari ücrete yapılacak zam çalışanların gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Asgari ücretin tespiti için oluşturulacak komisyon, aralık ayında çalışmaya başlayacak.
"EMEK SAHİPLERİNE HAKSIZLIK OLACAK"
Eğilmez, şöyle konuştu: "Şu an asgari ücrette yüzde 30-35 olası gözüküyor. Her şeyi 35'e göre ayarlasaydık, yeniden değerlemeyi de yüzde 35 yapacağız diyebilirdik. Ama şimdi yüzde 43,93 oldu. Emek sahiplerine haksızlık olacak. Ücreti enflasyon kadar artırdığın zaman eski pozisyonuna getirmiş oluyorsun."
"CAZİBESİ ARTAR"
Eğilmez yayında ayrıca TL'nin cazibesinin artacağını söyledi. Eğilmez, "Türk Lirası değerli kalmaya devam edecek. İnsanlar dövizden döndüler. 140 milyar dolarlardan 40 milyar doların altına geldi. Çok doğal, çünkü faiz yüzde 50. Kur bu dönüşün de etkisiyle yükselmiyor. Kur değişmediği zaman bu bir dolar faizine dönüşüyor. Öyle olunca TL'nin cazibesi artar" dedi.