Mahfi Eğilmez 2025'te Yatırımcıları Nelerin Beklediğini Açıkladı: Altına Yönelenler Dikkat

ALTIN, PORTFÖYDE BULUNDURULMALI

Eğilmez, altının Türk yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olduğunu belirterek, piyasalardaki gelişmelere göre portföydeki altın oranının artırılabileceğini veya azaltılabileceğini ifade etti.

Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde, altına olan talebin 2025 yılında da güçlü kalması bekleniyor.