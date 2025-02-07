Mahfi Eğilmez 2025'te Yatırımcıları Nelerin Beklediğini Açıkladı: Altına Yönelenler Dikkat
İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, altın piyasalarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Eğilmez, son bir yılda altının mevduat hesaplarından daha fazla kazandırdığını belirterek, altına olan talebin 2025 yılında da devam edeceğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda artan jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Bu süreçte altın, son bir yılda yüzde 66 oranında değer kazandı ve diğer yatırım araçlarından daha fazla getiri sağladı.
Merkez bankalarının altın alımlarını artırması da fiyatlardaki yükselişi destekledi. Altının 2025 yılında nasıl bir seyir izleyeceği merak edilirken, Mahfi Eğilmez konuya ilişkin analizinde, altın fiyatlarının yatırımcıya yüzde 5’e yakın bir kazanç sağlayabileceğini belirtti.
ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Eğilmez, jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının altın alımları ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar gibi faktörlerin, 2025 yılında da altın fiyatlarını belirleyici olacağını vurguladı.
Özellikle Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşlarının etkisinin azaldığını, ancak jeopolitik risklerin yatırımcıları altına yönlendirmeye devam ettiğini belirten Eğilmez, ABD’nin ekonomi politikalarının da fiyatlar üzerinde etkili olacağını ifade etti.
DOLARIN GÜCÜ VE ALTININ SEYRİ
Altın fiyatları kadar doların değeri de yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Eğilmez, Dolar Endeksi’nin (DXY) 107,7 seviyesinde olduğunu ve bu durumun doların diğer para birimlerine karşı güçlü kalmasını sağladığını belirtti.
ABD ekonomisinin güçlü makroekonomik göstergelere sahip olması nedeniyle doların değerli kalmaya devam edebileceğini öngören Eğilmez, bu durumun altın fiyatlarını baskılayabileceğine dikkat çekti.
ALTIN, PORTFÖYDE BULUNDURULMALI
Eğilmez, altının Türk yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olduğunu belirterek, piyasalardaki gelişmelere göre portföydeki altın oranının artırılabileceğini veya azaltılabileceğini ifade etti.
Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde, altına olan talebin 2025 yılında da güçlü kalması bekleniyor.