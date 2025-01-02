Maden Sektörüne Kayseri Hamlesi! 159 Milyon Dolarlık Rekor Satış

KAP AÇIKLAMASINDA DETAYLAR PAYLAŞILDI

CVK Maden tarafından yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 17.05.2024 tarihinde yapmış olduğu Finansal Duran Varlık Edinimi açıklamasında; Türkiye'de kurulu Aldridge Mineral Madencilik A.Ş.'nin hisselerinin tamamına sahip olan Hollanda merkezli Virtus Mining Ltd. hisselerinin %70'inin satın alınması konusunda Metallurgium Investment Limited ile anlaşma sağlandığı kamuoyu ile paylaşılmıştı. Taraflar arasında imzalanan hisse devir sözleşmesi uyarınca yurt dışında yürütülen hisse devir işlemleri 30.12.2024 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."