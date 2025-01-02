Maden Sektörüne Kayseri Hamlesi! 159 Milyon Dolarlık Rekor Satış
CVK Maden, Hollanda merkezli Virtus Mining Ltd.'nin yüzde 70 hissesini 159 milyon dolara satın aldı. Anlaşmanın tamamlandığı, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama ile duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kayserili iş insanı Hüseyin Çevik'in sahibi olduğu CVK Maden, Türkiye’de faaliyet gösteren Aldridge Mineral Madencilik A.Ş.’nin sahibi olan Virtus Mining Ltd.’nin hisselerini almak üzere Mayıs 2024’te başlattığı süreci başarıyla tamamladı. Şirket, hisse devri işlemlerinin 30 Aralık 2024 itibarıyla sonuçlandığını bildirdi.
KAP AÇIKLAMASINDA DETAYLAR PAYLAŞILDI
CVK Maden tarafından yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 17.05.2024 tarihinde yapmış olduğu Finansal Duran Varlık Edinimi açıklamasında; Türkiye'de kurulu Aldridge Mineral Madencilik A.Ş.'nin hisselerinin tamamına sahip olan Hollanda merkezli Virtus Mining Ltd. hisselerinin %70'inin satın alınması konusunda Metallurgium Investment Limited ile anlaşma sağlandığı kamuoyu ile paylaşılmıştı. Taraflar arasında imzalanan hisse devir sözleşmesi uyarınca yurt dışında yürütülen hisse devir işlemleri 30.12.2024 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."
159 MİLYON DOLARLIK STRATEJİK HAMLE
Bu satın almayla birlikte CVK Maden, madencilik sektöründeki faaliyetlerini daha da genişletmeyi hedefliyor. Anlaşma, sektörün dikkatini çekerken, şirketin büyüme stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.