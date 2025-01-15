Maaşlı İşten Ayrılıp Kendi İşinin Patronu Oldu! Şimdi Paraya Para Demiyor
Çorum'da farklı işlerde maaşlı olarak çalışırken, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldıkları destekle kendi çiftliklerini kuran Ersan ve Ömer Avcu kardeşler, günlük 2,5 ton süt üreterek başarı hikayesi yazıyor. İki yıl önce personel olarak çalışırken şimdi modern bir çiftliğin sahibi olan kardeşler, Çorum’daki sayılı çiftliklerden birine sahip olduklarını gururla ifade ediyor.
Kaynak: AA
Babasından hayvancılığı öğrenen ve veteriner teknikerliği eğitimi alan 43 yaşındaki Ersan Avcu, çalıştığı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde sık sık hibe destekli çiftlikleri ziyaret etti. Bu ziyaretlerden etkilenen Avcu, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğüne başvurdu. Aldığı bilgi ve yönlendirmelerle, kardeşi Ömer Avcu ile birlikte Mescitli köyünde bir çiftlik kurmaya karar verdi.
İlk olarak 2021 yılında, 2 milyon 766 bin lira bütçeli ve yüzde 70 hibeli bir proje hazırlayan kardeşler, babalarının hayvanlarını ve süt toplama aracını satarak, banka kredisi desteğiyle işe koyuldu. Yurt dışından getirilen 90 gebe düve ile süt üretimine başladılar. Çiftliğin modernizasyonu için hazırlanan 13 milyon 225 bin lira bütçeli ve yüzde 65 hibeli ikinci projeleri de onaylandı.
GÜNLÜK 2,5 TON SÜT ÜRETİMİ
Modern ekipmanlar ve otomatik sağım robotlarıyla donatılan çiftlik, bugün günlük ortalama 2,5 ton süt üretim kapasitesine ulaştı. Toplamda 250 dişi hayvan bulunan çiftlikte, yıllık yaklaşık 900-1000 ton süt satışı gerçekleştiriliyor. Çiftlikte iki kardeşin yanı sıra üç çalışan da istihdam ediliyor.
Ersan Avcu, "Bu çiftlik, çocukluk hayallerimizin gerçekleşmiş hali. Hibe desteğiyle yapılmış işletmeleri gördükçe biz de böyle bir çiftliğe sahip olmayı hayal ediyorduk. 2021'de başvuru yaparak işe başladık. Şu an istediğimiz kapasiteye ulaştık. Artık kendi işimizin patronuyuz. Daha önce başkaları için yaptığımız işi şimdi kendimiz için yapıyoruz" dedi.
YENİ PROJELERLE HEDEF BÜYÜTÜYORLAR
Kardeşler, çiftliklerini geliştirmek için çalışmalara devam ediyor. TKDK'ye yaklaşık 10 milyon lira bütçeli üçüncü bir proje sunduklarını belirten Avcu, kabul edilmesi durumunda yüzde 65 hibe desteğiyle silaj çukurları, kaba yem deposu, çevre düzenlemesi ve güneş enerjisi santrali kuracaklarını söyledi.
"TKDK OLMASAYDI BAŞARAMAZDIK"
Avcu, TKDK’nin hibe desteği olmadan bu çiftliği kurmalarının mümkün olmadığını vurgulayarak, “IPARD destekleri olmasaydı bu hayalimizi gerçekleştiremezdik. Biz sadece personeldik ve bütçemiz yoktu. Bu süreçte TKDK bize yol gösterdi. Şimdi Çorum’un en modern çiftliklerinden birine sahibiz” diye konuştu.