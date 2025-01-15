Maaşlı İşten Ayrılıp Kendi İşinin Patronu Oldu! Şimdi Paraya Para Demiyor

GÜNLÜK 2,5 TON SÜT ÜRETİMİ

Modern ekipmanlar ve otomatik sağım robotlarıyla donatılan çiftlik, bugün günlük ortalama 2,5 ton süt üretim kapasitesine ulaştı. Toplamda 250 dişi hayvan bulunan çiftlikte, yıllık yaklaşık 900-1000 ton süt satışı gerçekleştiriliyor. Çiftlikte iki kardeşin yanı sıra üç çalışan da istihdam ediliyor.

Ersan Avcu, "Bu çiftlik, çocukluk hayallerimizin gerçekleşmiş hali. Hibe desteğiyle yapılmış işletmeleri gördükçe biz de böyle bir çiftliğe sahip olmayı hayal ediyorduk. 2021'de başvuru yaparak işe başladık. Şu an istediğimiz kapasiteye ulaştık. Artık kendi işimizin patronuyuz. Daha önce başkaları için yaptığımız işi şimdi kendimiz için yapıyoruz" dedi.