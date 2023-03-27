Maaşları hala bağlanamayan EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?

2018 yılında 1000 lira olarak verilmeye başlanan, 2021 yılında 1100 liraya yükseltilen bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkartıldı.

AKP tarafından TBMM'ye sunulan ve içerisinde en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerinin de 2 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'na geliyor.