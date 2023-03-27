Maaşları hala bağlanamayan EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?

TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile bu yıl bayram ikramiyeleri 1100 liradan 200 liraya yükseltiliyor. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkması ve bayram ikramiyesinin yükseltilmesine dair kanun teklifi yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek.

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Maaşları hala bağlanamayan EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi? - Resim: 1

2018 yılında 1000 lira olarak verilmeye başlanan, 2021 yılında 1100 liraya yükseltilen bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkartıldı.

AKP tarafından TBMM'ye sunulan ve içerisinde en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerinin de 2 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'na geliyor.

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Maaşları hala bağlanamayan EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi? - Resim: 2

Peki 2 bin liralık bayram ikramiyelerini kimler alabiliyor? Emeklilik dilekçesini veren ancak 3 Mart'tan beri halen emekli olamayan EYT'liler de bayram ikramiyesi alabilecek mi?

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Maaşları hala bağlanamayan EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi? - Resim: 3

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberinde, merak edilen sorulara yanıt verildi. Bayram ikramiyesini kimler alabilecek sorusu en çok merak edilenlerin arasındaydı.

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Maaşları hala bağlanamayan EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi? - Resim: 4

Zamlı bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı’nda ödenmeye başlanacak. Mart ayında emeklilik dilekçesi veren EYT’liler de bayram ikramiyesi alacak.

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