Maaşlar yanlış hesaplandı: EYT'liye eksik ödeme iddiası

SGK, 2002’den bu yana bankalarda kuyruk olmaması için emekliye tahsis numarasına göre farklı günlerde ödeme yapıyor. Martta EYT kapsamında başvuran 1.5 milyonu aşkın emekli için de tahsis numaraları belirlendi.

Tahsis numarası 9 olanlar için ödeme günü her ayın 17’si olarak belirlendi. Emekli 17 Nisan-16 Mayıs maaşını peşin aldı.