Maaşlar enflasyon karşısında eriyor; vatandaş gelirinin büyük bölümünü temel ihtiyaçlara harcıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ait "hane halkı tüketim harcaması" istatistikleri, vatandaşların giderlerinin büyük bir kısmını konut, ulaştırma ve gıda kalemlerine ayırmak zorunda kaldıklarını ortaya koydu.

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Maaşlar enflasyon karşısında eriyor; vatandaş gelirinin büyük bölümünü temel ihtiyaçlara harcıyor

2023 yılında yaşanan yüzde 67.77'lik enflasyon oranı, Türkiye'deki ailelerin maaşlarının önemli bir kısmını zorunlu harcamalara aktarmasına neden oldu. İstatistiklere göre, hane halklarının maaşlarının yaklaşık yüzde 66.4'ü yalnızca konut/kira, ulaştırma ve gıda harcamalarına gitti.

T24'te yer alan habere göre; gelir düzeyine göre değişkenlik gösteren harcama eğilimleri, zenginlerin ulaştırmaya yüzde 28.3, konut ve kiraya yüzde 21, gıda ve alkolsüz içeceklere ise yüzde 14.5 harcadığını gösterirken; en düşük gelir grubundaki yurttaşlar gıda ve alkolsüz içeceklere gelirlerinin yüzde 36.6'sını ayırmak zorunda kaldı. Bu durum, yoksul hane halklarının zenginlere kıyasla gıda için iki kat fazla harcama yapmasına yol açıyor.

Dar gelirli aileler, 2023 yılında konut ve kira için yüzde 29.2, ulaştırma için yüzde 8.8, mobilya ve ev eşyası için ise yüzde 5.4 gibi paylar ayırdı.

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