Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, AKP iktidarının Mart 2024'te yapılacak seçim öncesi maaşlara bir kez daha zam yapmasını beklediğini söyledi. Zelyut, tarih de verdi.

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Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi - Resim: 1

Emeklilere yapılan son ek zamla birlikte diğer maaşlarda da artışa gidilip gidilmeyeceği merak edilirken; yerel seçim öncesi için yeni bir iddia gündeme geldi.

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Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi - Resim: 2

Yapılan zamlar bazı vatandaşların hesaplarına henüz yatmadan yeni zam iddiası konuşulmaya başlandı. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, iktidarın masasında yeni zam dosyasının olduğu öne sürüldü.

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Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi - Resim: 3

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, SZC TV yayınında tarih vererek yeni bir zam beklentisi olduğunu açıkladı.

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Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi - Resim: 4

Sözcü TV'deki canlı yayında konuşan Zelyut "Enflasyon yükseliyor, yabancı sermaye gelmiyor, kuru tutamıyoruz. Kuru tutamadığımız için de maliyetler sanayide yukarı gidiyor" ifadesini kullandı.

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Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi - Resim: 5

TARİH VERDİ

Zelyut, "Mart başında zam olacak mı?" sorusuna verdiği yanıtta şunları kaydetti: "Mart ayı başında bir zam olabileceğini bekliyorum. Bu ortamda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na oy geçişi engellenmek istenecektir."

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Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi - Resim: 6

2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında maaş zamları güncel durumda şu şekilde:

- 7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

- 10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

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Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi - Resim: 7

- 13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

- 15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

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Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi - Resim: 8

- 17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

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Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi - Resim: 9

KÖK MAAŞA GÖRE HESAPLAMA

Emekli maaşına yapılan yeni ek zam ile birlikte en düşük maaş olan 10 bin TL'yi alanların kök maaşı önem kazandı.

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Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi - Resim: 10

Kök maaşı 6500 lira olan bir emekli en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın üzerinde aylık alacak

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Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi - Resim: 11

6 bin 500 liranın altında olan emeklilerin maaşları en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'ye eşitlenecek.

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