Maaşı Kesilen Emekli İçin Çıkış Yolu Var mı? SGK Başuzmanı İsa Karakaş Kimsenin Bilmediği Çözüm Yolunu Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emekli maaşlarına ilişkin tartışmalar sürerken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları da yeniden gündeme geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik sürecinde yapılan hataların ilerleyen dönemde ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

EMEKLİLİK BİR HAK AMA DENETİM SÜRÜYOR

Karakaş, emekliliğin SGK ile sigortalı arasında yapılan bir sözleşme niteliği taşıdığını vurguladı. Sigortalının yaş ve prim şartlarını tamamlaması halinde ömür boyu maaş hakkı elde ettiğini ifade eden Karakaş, bazı durumlarda hatalı işlemler nedeniyle maaş bağlanabileceğine dikkat çekti. Bu tür durumlarda SGK’nın sonradan inceleme yaparak yanlışlığı tespit edebileceğini belirtti.

“ŞARTLAR OLUŞMADAN BAĞLANAN MAAŞ GERİ İSTENEBİLİR”

Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında değerlendirmelerde bulunan Karakaş, “Lakin bazen bu terazi yanlış tartar. Şartlar henüz kemale ermeden bağlanan maaşlar, gün gelir SGK “Size hatalı/yanlış maaş bağlanmış!” diyebilir” ifadelerini kullandı.

HATALI MAAŞTA NE OLUR?

Karakaş, şartları taşımadığı halde maaş bağlanan kişiler için uygulanacak süreci detaylandırdı. Buna göre; Maaş derhal kesiliyor. Yapılan ödemeler “yersiz ödeme” sayılarak faiziyle geri talep ediliyor

Kamu görevlileri için emeklilik iptal edilip eski görevlerine dönüş sağlanabiliyor

MAAŞ YENİDEN BAĞLANABİLİR Mİ?

Maaşı kesilen kişiler için sürecin tamamen sona ermediğini belirten Karakaş, bazı durumlarda aylığın yeniden bağlanabileceğini ifade etti. Eğer hata fark edilmeden önce emeklilik şartları tamamlanmışsa, yeni başvuruya gerek kalmadan maaş tekrar bağlanabiliyor. Ancak şartlar eksikse, eksiklerin tamamlanmasının ardından yeniden dilekçe verilmesi gerekiyor.

STATÜ HATALARINA DİKKAT

Karakaş, SGK’nın bazen yanlış statü üzerinden maaş bağlayabildiğini belirterek önemli bir noktaya dikkat çekti. Örneğin Bağ-Kur yerine SSK’dan emekli edilen bir kişinin maaşı iptal edilse bile, doğru statü üzerinden hak ettiği tarihten itibaren yeniden hesaplama yapılabildiğini ifade etti.

“DEVLETİN İTİDAL VE ADALET ÇİZGİSİ”

Bu tür durumlarda vatandaşın mağdur edilmediğini vurgulayan Karakaş, “Eğer hizmetler zaten emeklilik tarihinden önce mevcutsa, sigortalının mağduriyetine mahal verilmez.

Yanlış maaş iptal edilir ancak yeni bir dilekçe aranmaksızın, doğru statü üzerinden hak kazanılan tarihten itibaren maaş tekrar hesaplanır. Bu, devletin “itidal” ve “adalet” çizgisidir” dedi.

PRİM BORCU MAAŞI TAMAMEN KESMEYEBİLİR

Emeklilik sonrasında ortaya çıkan prim borçlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Karakaş, bu durumun her zaman maaş kesintisine yol açmadığını belirtti. Borcun maaştan kesinti yoluyla tahsil edilebildiğini ifade eden Karakaş, “Sülüs (1/3) Kuralı: Borç, ödenen maaşın üçte biri oranında her ay kesilerek tahsil edilir. Bu usul, sigortalıyı “muhtaç” bırakmadan SGK’nın alacağını tahsil etme yöntemidir” açıklamasını yaptı.

UZMANINDAN KRİTİK UYARI

Karakaş, emeklilik başvurusu öncesinde hizmet dökümü, prim gün sayısı ve yaş şartlarının detaylı şekilde kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılacak küçük bir hatanın ilerleyen süreçte büyük maddi kayıplara yol açabileceğine dikkat çeken Karakaş, sosyal güvenlik sisteminde iyi niyetin esas olduğunu ve son düzenlemelerle vatandaşın mağdur edilmemesinin öncelik haline geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi