Maaşı Devlet Ödüyor, En Pahalı Zanaatin Ustası Oluyor: İnci Gibi İşliyor Koluna Altın Bilezik Takıyor
Kilis’te hem Türk hem Suriyeli gençler, kuyumculuk atölyelerinde altın işlemeyi öğrenerek güçlü bir mesleki geleceğe hazırlanıyor. Devlet destekli projeyle eğitim alan gençler, hem meslek ediniyor hem de dostluk köprüleri kuruyor.
Kaynak: İHA
Kilis’te kuyumculuk, gençlere yalnızca meslek değil, aynı zamanda hayatlarını değiştirecek sağlam bir gelecek sunuyor. Kent merkezinde faaliyet gösteren yaklaşık 60 kuyumculuk atölyesinde, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu çok sayıda genç, altın işlemeciliğini usta ellerden öğreniyor.
Kilis Kuyumcular Odası Başkanı Zafer Bilik, bu mesleğin gençler için adeta "altın bilezik" niteliğinde olduğunu vurgulayarak, “Burada bu deyim yalnızca mecazi değil, somut bir gerçeklik” ifadelerini kullandı.
ATÖLYELERDE DOSTLUK, EĞİTİMDE GELECEK VAR
Bilik, Kuyumcular Çarşısı’ndaki atölyelerde Türk ve Suriyeli gençlerin birlikte çalıştığını, eğitim aldıklarını belirtti. “12 kişilik bir atölyede yarısı Suriyeli, yarısı Türk gençlerimiz yer alıyor. Türk gençlerimiz burada çalışmaya devam edecek, Suriyeli öğrenciler ise ülkelerine döndüklerinde bu mesleği sürdürecek” dedi.
DEVLETTEN TAM DESTEK
Şu anda çıraklık okulunda 90 öğrencinin eğitim aldığını belirten Bilik, bu gençlerin sigorta ve maaşlarının devlet tarafından karşılandığını söyledi. Hem meslek edindiklerini hem de aile bütçelerine katkı sunduklarını belirten Bilik, “Bu çocuklar da tıpkı altın gibi; tertemiz, becerikli ve üretken” diye konuştu.
SINIRLARI AŞAN KARDEŞLİK
Atölyelerdeki gençler arasında güçlü bir bağ oluştuğunu anlatan Bilik, “Aralarında öyle bir dostluk var ki farkları sadece kimlik kartlarında. Birlikte çalışıyor, birlikte pikniğe gidiyorlar. Bu dostluklar hayat boyu sürecek” ifadelerini kullandı.
ALTIN MESLEĞE YENİ NESİL SAHİP ÇIKIYOR
Kuyumculuk mesleğine olan ilginin artmasında devlet desteklerinin etkili olduğunu belirten Bilik, “Eskiden küçük dükkânlarda sadece bir usta bir çırak olurdu. Şimdi ise daha geniş atölyelerde eğitimli gençler çalışıyor. Meslek liselerinde kuyumculuk sınıfları açılarak önemli bir eksiklik giderildi. Artık bu alana okullardan yetişmiş nitelikli gençler kazandırıyoruz” dedi.
“ÜLKEME DÖNÜNCE DE DEVAM EDECEĞİM”
21 yaşındaki Suriyeli Ahmet El Hamit, 6 yaşından bu yana Türkiye’de yaşadığını ve 8 yaşından beri kuyumculukla ilgilendiğini belirterek, “Üç yıldır çıraklık okuluna gidiyorum. Ustam bana hem mesleği hem hayatı öğretti. Ülkeme döndüğümde burada öğrendiklerimle kendi işimi yapmak istiyorum. Elimizde altın gibi bir meslek var” dedi.