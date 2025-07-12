Maaşı Devlet Ödüyor, En Pahalı Zanaatin Ustası Oluyor: İnci Gibi İşliyor Koluna Altın Bilezik Takıyor

DEVLETTEN TAM DESTEK

Şu anda çıraklık okulunda 90 öğrencinin eğitim aldığını belirten Bilik, bu gençlerin sigorta ve maaşlarının devlet tarafından karşılandığını söyledi. Hem meslek edindiklerini hem de aile bütçelerine katkı sunduklarını belirten Bilik, “Bu çocuklar da tıpkı altın gibi; tertemiz, becerikli ve üretken” diye konuştu.