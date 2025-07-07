Maaş Yetmiyor Diyenler Dikkat! Bu Yöntemle Paranız Yarı Yarıya Cebinizde Kalacak

"HAZIR PARANIZI TÜKETMEYİN, GELECEĞE YATIRIN"

Yüksek enflasyonun etkili olduğu dönemlerde birikimi korumanın daha da önemli hale geldiğini ifade eden Alkin, “Hazır paranız varsa onu harcamayın, birikim olarak değerlendirin” uyarısında bulundu. Altın, arsa, ya da başka bir yatırım aracını tercih etmenin kişisel bir karar olduğunu vurgulayan Alkin, bu varlıkların gelecekte oluşabilecek gelir yetersizliğini dengelemek için önemli olduğunu söyledi.