Maaş Yetmiyor Diyenler Dikkat! Bu Yöntemle Paranız Yarı Yarıya Cebinizde Kalacak
Sabit maaşla geçinmenin zorlaştığı bu dönemde, birikim yapmanın yolları da yeniden sorgulanıyor. Ekonomi Profesörü Emre Alkin, maaşı doğru yönetmenin ve tasarruf yapmanın püf noktalarını paylaştı.
Kaynak: TGRT Haber
Ekonomi Profesörü Emre Alkin, sabit gelirle hayatını sürdüren vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yüksek enflasyonun alım gücünü zayıflattığı bu dönemde birikim yapmanın neredeyse imkansız gibi göründüğünü belirten Alkin, aslında doğru planlama ve disiplinle bunun mümkün olduğunu vurguladı. “Gelir-gider tablosu yapmadan ne harcadığınızı göremezsiniz” diyen Alkin, harcamaların önceliklendirilmesi gerektiğini belirtti.
"MAAŞ YETMİYOR" DEMEDEN ÖNCE HARCAMALARINIZA BAKIN
Alkin, bu konuda CFO’luk yapan birinden verdiği örnekle dikkat çekti:
“Maaşının yetmediğini söyleyen birine harcamalarını yazmasını önerdim. 15 gün sonra geldiğinde, gereksiz harcamaları eleyince maaşının aslında yettiğini fark etti.” Bu örnekle, kişinin finansal farkındalık kazanmasının tasarrufun ilk adımı olduğunu belirtti.
"HAZIR PARANIZI TÜKETMEYİN, GELECEĞE YATIRIN"
Yüksek enflasyonun etkili olduğu dönemlerde birikimi korumanın daha da önemli hale geldiğini ifade eden Alkin, “Hazır paranız varsa onu harcamayın, birikim olarak değerlendirin” uyarısında bulundu. Altın, arsa, ya da başka bir yatırım aracını tercih etmenin kişisel bir karar olduğunu vurgulayan Alkin, bu varlıkların gelecekte oluşabilecek gelir yetersizliğini dengelemek için önemli olduğunu söyledi.
KOOPERATİFLE BÜYÜK ADIMLAR MÜMKÜN
Küçük tasarrufların kolektif güce dönüştüğü kooperatif modelinin altını çizen Alkin, “Kooperatifler, küçük birikimlerle büyük yatırımlar yapmanın yoludur. Sabırla hareket edildiğinde zamanla ciddi bir mülkiyet edinimi sağlayabilir” ifadelerini kullandı.
KRİZ DÖNEMLERİNDE YAN GELİR MÜMKÜN MÜ?
Ekonomik dalgalanmalarda yatırımcıların genellikle varlıklarını nakite çevirerek krizi fırsata çevirdiğini belirten Alkin, sabit gelirli bireylerin de gereksiz harcamalardan kısarak yan gelir yaratabileceğini dile getirdi. Eğlence ve keyfi harcamalardan feragat etmenin, uzun vadede ekonomik dayanıklılığı artırabileceğini söyledi.
EMEKLİLİK PLANI İÇİN GEÇ KALMAYIN
Birikim yapamayan bireylerin bile emeklilik planlarıyla kendilerini disipline edebileceğini vurgulayan Alkin, zorunlu ödemelerin kişileri tasarrufa yönelttiğini belirtti. “Gelirinizi gözden geçirin, giderlerinizi yazın ve bir hedef belirleyin. Zorunlu birikim modeli bile olsa, bu sizi geleceğe hazırlar” dedi.