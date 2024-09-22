Maaş Kesintisi Olan Emeklilere Uyarı: Paranızın Tamamını Bu Şekilde Alabilirsiniz

Ayrıca, Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında emekli olmuş bireylerin, hem emekli maaşlarını hem de çalıştıkları yerden aldıkları ücreti alırken İcra İflas Kanunu gereği maaşlarının sadece dörtte birine haciz konulabileceğini hatırlatan Küçük, emekli maaşlarının haczedilemeyeceğini vurguladı. Bu durumda, sadece çalıştıkları yerden elde ettikleri ücretin dörtte biri haczedilebilir. Emeklilerin haklarını korumak adına dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.