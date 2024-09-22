Maaş Kesintisi Olan Emeklilere Uyarı: Paranızın Tamamını Bu Şekilde Alabilirsiniz
Maaş kesintisi yaşayan milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. SSK, Bağ-Kur bütün emekliler dikkat. Kesilen paralarını bu şekilde geri alabilirsiniz. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: İHA
Emeklilerin bankalardan kredi çekerken dikkat etmeleri gereken önemli bir konu gündeme geldi. Kredi sözleşmesi imzalarken, bankalar emekli maaşlarına bloke konulabileceğine dair muvafakatname almakta ve bu durum emeklileri mağdur edebilmekteydi. Ancak, Yargıtay’ın son kararı ile emekli maaşlarından kesinti yapılması artık mümkün olmayacak.
Avukat Mücahit Küçük, bankaların kredi çekerken imzalattıkları muvafakatnamelerin Yargıtay tarafından geçersiz sayıldığını belirtti. Küçük, “Bankalar, emekli maaşının kendi bankalarından alınması durumunda bloke koyabileceklerine dair muvafakatname alıyorlardı. Ancak Yargıtay, bu işlemlerin hukuka aykırı olduğuna karar vererek emekli maaşlarının haczedilemeyeceğini belirtti” dedi.
Küçük, emeklilere kredi çekerken sözleşmelere dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. “Şu anda bankalar, bu sebepten emeklilere kredi vermekten kaçınıyor. Emeklilerin imzaladıkları sözleşmelerin içeriğine, özellikle muvafakat verdikleri hususlara dikkat etmeleri önemlidir” şeklinde uyardı.
Ayrıca, Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında emekli olmuş bireylerin, hem emekli maaşlarını hem de çalıştıkları yerden aldıkları ücreti alırken İcra İflas Kanunu gereği maaşlarının sadece dörtte birine haciz konulabileceğini hatırlatan Küçük, emekli maaşlarının haczedilemeyeceğini vurguladı. Bu durumda, sadece çalıştıkları yerden elde ettikleri ücretin dörtte biri haczedilebilir. Emeklilerin haklarını korumak adına dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.