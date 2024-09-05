Maaş Kartlarına Yeni Özellik Geldi: Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank Kart sahipleri, 500 TL ve üzerindeki alışverişlerini Akbank Mobil uygulaması üzerinden taksitlendirebilecek. Bu özellik, müşterilere vadesiz hesaplarından yaptıkları harcamalarda alternatif bir ödeme seçeneği sunarak nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlayacak.