Maaş Kartlarına Yeni Özellik Geldi: Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Akbank, maaş kartı kullanıcıları için sunduğu yeni bir ödeme kolaylığını duyurdu.
"Artı Para ile Öde" özelliği sayesinde Akbank müşterileri, banka kartıyla yaptıkları alışverişleri taksitlendirme imkanına kavuştu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank Kart sahipleri, 500 TL ve üzerindeki alışverişlerini Akbank Mobil uygulaması üzerinden taksitlendirebilecek. Bu özellik, müşterilere vadesiz hesaplarından yaptıkları harcamalarda alternatif bir ödeme seçeneği sunarak nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlayacak.
Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Yasin Mengüllüoğlu, yaptığı açıklamada, bankanın yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerine çözüm ortağı olmaya devam ettiğini vurguladı. Mengüllüoğlu, “Artı Para ile Öde özelliğimiz sayesinde, müşterilerimizin alışverişlerini daha esnek hale getirerek finansal ihtiyaçlarını etkin bir şekilde yönetmelerine destek olmayı amaçlıyoruz" dedi.
Bu yeni uygulama, özellikle maaş kartı kullanıcıları için önemli bir ödeme kolaylığı sunarak, günlük finansal ihtiyaçların daha pratik bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyacak.