Lüks Otomobilleri Solladı! Fiyatıyla Dudak Uçuklattı

Tarım sektörünün lider markalarının ürün ve hizmetlerinin sergilendiği Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı (BURTARIM), kapılarını dünyaya açtı. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok ilinden çiftçilerin geldiği fuarda, yeni nesil ürünler de sergilenme fırsatı buldu. Ar-Ge'ye ayırdığı kaynaklarıyla tarım sektörünü son teknolojinin kullanıldığı yeni tarım makineleriyle destekleyen AGCO'nun dünya çapında markası Massey Ferguson, Bursa Tarım Fuarı'nda tüm yeni ürün grubuyla yer aldı. Massey Ferguson'un yeni amiral gemisi MF 9S serisi traktörlerini ve StageV emisyonlu yerli kompakt traktörlerini ise tarım üreticileri ilk kez bu fuarda inceleme imkanı buldu.



“LÜKS OTOMOBİL FİYATINA TRAKTÖR”

Yeni traktör çağının en son amiral gemisi olarak tanımlanan, dünya çapında yıllar süren yoğun müşteri araştırmalarının ardından geliştirilen MF 9S Serisi, 285 hp'den 425 hp'ye güç seçenekleriyle 6 modelle, fuara gelenleri büyüledi. Fiyatıyla lüks otomobilleri geride bırakan MF 9S serisi, konforu ve teknolojisiyle de herkesi kendine hayran bıraktı. Sadece bir traktör olarak nitelendirilmemesi gereken bu akıllı tarım makinası ile ilgili bilgi veren AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, “Her türlü çiftçiye uygun 48 beygirden 425 beygire kadar traktörümüz var. Amiral gemisi olan MF 9S, ödüllerle beraber dünya lansmanını yaptığımız ve Massey Ferguson'un en yüksek beygir gücüne sahip en yeni serisidir. Daha önce 405 beygir gücüne kadar traktörümüz vardı. Şimdi bu seriyle 425 beygire kadar var. Tekerlekli traktör olarak bakıldığında Türkiye'de bu beygir gücünde kullanılabilen ilk traktörlerden birisi olacak. Bu traktörlerin hepsi çiftçiler tarafından sipariş edilen, kendi istedikleri özelliklere göre konfigüre edilmiş, her biri birbirinden özel. Fuarda sergilenen MF 9S serisi traktörü kaç para diye soracak olursanız, önce içeriğindeki opsiyonlara bakmam lazım. Çünkü traktörü şirketimiz fuarda göstermek için getirmedi, bir çiftçi sipariş etti. Bu traktör şu anda 15,5 milyon değerinde. Birçok özelliğini değiştirmek ve azaltmak isterseniz 13 milyona kadar düşürebiliyorsunuz. Ayrıca, Zemdlec, INNOVATION FARM MACHINERY 2025, Grand Prix 2024, 2024 Red Dot Tasarım Ödülü ve AE50 Awards ödülleriyle de kalitesini ortaya koydu. En büyükten, en küçük traktörümüze kadar hepsi tamamen terzi usulü isteğe göre tasarlanıyor. Biçerdöverden, balya makinasına, teleskopik yükleyiciden en yeni traktörlerimize kadar tüm serilerden örnekler bu fuarda sergileniyor” dedi.

Kaynak: İHA