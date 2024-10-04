Lüks Markalar Gerilerken O Marka Yükseldi: Süper Mini Etekle Zirvede Kaldı

Morningstar Kıdemli Analisti Jelena Sokolova, "2015'te Prada için işler tersine döndü" diyor. O dönemde şirket, sektörün gerisinde kalarak satışlarda düşüş yaşadı ve kazançları azaldı. Prada, bu durumu tersine çevirmek için stratejisini değiştirdi. Toptan satışları azaltarak, perakende satışlara odaklandı ve indirimleri minimuma indirdi. Bu strateji, marka algısını korumaya yardımcı oldu.

Business Insider'a göre, Prada, çok az markanın gerçekleştirebildiği bir başarıyla büyümeyi başardı. Bu başarıda, 2021 yılında piyasaya sürülen ve kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen süper (mikro) mini eteğin büyük rolü bulunuyor. Etek, Prada'nın popülerliğini artırarak markanın yükselişinde önemli bir etken oldu.

Prada, özellikle Asya pazarında, Şangay gibi şehirlerdeki mağazalarıyla önemli bir başarı elde etti. 2023'te LVMH'den gelen CEO Andrea Guerra, mağaza içi düzenlemelere ve birebir müşteri ilişkilerine odaklandı. Bu değişiklikler, mağaza verimliliğini artırarak düşük performanslı mağazaların kapanmasına, başarılı mağazaların ise yenilenmesine yol açtı.