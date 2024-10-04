Lüks Markalar Gerilerken O Marka Yükseldi: Süper Mini Etekle Zirvede Kaldı
Enflasyonun artmasıyla birlikte lüks harcamalarda genel bir azalma yaşanırken, birçok lüks markanın satış ve gelirlerinde düşüş görüldü. Prada, bu olumsuz trende rağmen büyümeyi başaran nadir markalardan biri oldu. Bu başarının arkasında Miu Miu'nun büyük ilgi gören süper mini eteği gibi hit ürünlerin önemli bir payı olduğu belirtildi. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Morningstar Kıdemli Analisti Jelena Sokolova, "2015'te Prada için işler tersine döndü" diyor. O dönemde şirket, sektörün gerisinde kalarak satışlarda düşüş yaşadı ve kazançları azaldı. Prada, bu durumu tersine çevirmek için stratejisini değiştirdi. Toptan satışları azaltarak, perakende satışlara odaklandı ve indirimleri minimuma indirdi. Bu strateji, marka algısını korumaya yardımcı oldu.
Business Insider'a göre, Prada, çok az markanın gerçekleştirebildiği bir başarıyla büyümeyi başardı. Bu başarıda, 2021 yılında piyasaya sürülen ve kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen süper (mikro) mini eteğin büyük rolü bulunuyor. Etek, Prada'nın popülerliğini artırarak markanın yükselişinde önemli bir etken oldu.
Prada, özellikle Asya pazarında, Şangay gibi şehirlerdeki mağazalarıyla önemli bir başarı elde etti. 2023'te LVMH'den gelen CEO Andrea Guerra, mağaza içi düzenlemelere ve birebir müşteri ilişkilerine odaklandı. Bu değişiklikler, mağaza verimliliğini artırarak düşük performanslı mağazaların kapanmasına, başarılı mağazaların ise yenilenmesine yol açtı.
Ayrıca, Prada'da yönetim kadrosunda da önemli değişiklikler oldu. 2020'de Raf Simons, Muccia Prada ile birlikte eş yaratıcı direktör olarak göreve başladı. Simons'un etkisiyle Prada'nın tasarımları yeniden popülerlik kazandı ve marka Z kuşağı arasında ilgi gördü. Özellikle 1990'lar ve 2000'ler estetiği, Prada'nın genç nesil arasında yükselişe geçmesine katkıda bulundu.
Prada'nın en çok aranan markalardan biri haline gelmesi, kârlı deri ürünlerinin geçen yıl 2 milyar dolardan fazla ciro yapmasını sağladı. Hit ürünlerin yeniden tasarımı, markanın büyümesine katkı sağladı. Bununla birlikte, Prada'nın perakende ağı genişlemeye devam ediyor ve şirket ABD pazarında daha fazla mağaza açmayı planlıyor.
Miu Miu da büyüyen bir marka olarak dikkat çekiyor. Ancak, CEO Guerra bu hızlı büyümenin zorluklar yaratabileceğini kabul ediyor. Moda dünyasında trendlerin hızla değişebileceğini vurgulayan Guerra, Miu Miu’nun başarısının uzun yıllar süren bir çalışmanın sonucu olduğunu belirtiyor.