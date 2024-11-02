LPG Zammı Tabelada! Otogazda 69 Kuruşluk Artış (2 Kasım Güncel Akaryakıt Fiyatları)

Akaryakıt fiyatları başta benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatları olmak üzere sürücülerin en merak ettiği konuların başında geliyor. Akaryakıta indirim zam var mı? diye merak edenler için yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez LPG fiyatlarına zam geldi. İşte 2 Kasım Cumartesi benzin-mazot fiyatı ile güncel otogaz fiyatları…

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LPG Zammı Tabelada! Otogazda 69 Kuruşluk Artış (2 Kasım Güncel Akaryakıt Fiyatları)

Mazot ve benzin litre fiyatı geçtiğimiz haftalarda peş peşe indirim ve zamlar ile oldukça hareketli bir dönem geçirmişti. Akaryakıta zam ve indirim gelişmeleri yakından takip edilirken bu kez de otogaz fiyatları zamlandı. İşte il il güncel motorin fiyatları, benzin ve otogaz fiyatı…

AKARYAKIT ZAMMI TABELAYA YANSIDI

Son olarak 27 Eylül’de 1,77 TL zam gelen LPG litre fiyatı için bu gece yarısı bir kez daha değişti. Bu kapsamda otogaza 69 kuruş zam yapıldı.

LPG Zammı Tabelada! Otogazda 69 Kuruşluk Artış (2 Kasım Güncel Akaryakıt Fiyatları) - Resim : 1

İŞTE 2 KASIM 2024 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,68 TL
Motorin litre fiyatı: 42,80 TL
LPG litre fiyatı: 25,54 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,80 TL
Motorin litre fiyatı: 42,72 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43,20 TL
Motorin litre fiyatı: 43,33 TL
LPG litre fiyatı: 25,98 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,64 TL
Motorin litre fiyatı: 43,82 TL
LPG litre fiyatı: 25,60 TL

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Akaryakıt
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