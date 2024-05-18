Liste güncellendi: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?

Bu ortamda tüketiciler, küçük ihtiyaçları için mikro kredi arayışına yöneldi. Bankalar ise yeni müşteri çekmek için sıfır faizli ancak düşük tutarlı kredi kampanyaları yarışına girdi. Bu kategorideki kredilerin bir kısmı “İhtiyaç Kredisi” bir kısmı ise “Taksitli Nakit Avans” olarak kullandırılıyor. Bu hafta itibarıyla dikkat çeken “sıfır faizli” kredilerin miktarları ve vadeleri şöyle: