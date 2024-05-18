Liste güncellendi: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor?
Birçok banka sıfır faizli kredi kampanyası sunuyor. Sıfır faizli kredi miktarı 30 bin TL'ye dayandı. Peki, hangi bankalar sıfır faizli kredi veriyor?
Kredi faiz oranları ciddi yüksek seviyelere ulaştı. 120 aylık konut kredisinde ana para hariç faiz yükü az yüzde 250 olarak gerçekleşirken; benzer şekilde 48 aylık otomobil kredilerinde de faiz yükü yüzde 150’yi geçiyor. İhtiyaç kredilerinde de tüketiciler; 12 aylık en kısa vadede bile ortalama yüzde 50 faiz yükü ile karşılaşabiliyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yüksek faiz oranları son dönemde kredi hacmine yansıdı. BDDK verilerine göre yerel seçimlerden önceki son hafta olan 29 Mart haftasında, 1 trilyon 623 milyar TL tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü, 10 Mayıs ile biten haftada 1 trilyon 653 milyar TL’ye yükseldi.
Bu yıl 16 Şubat haftasında ise bu dilimdeki kredilerin toplam büyüklüğü 1 trilyon 538 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. Yani seçim öncesi 6 haftada ihtiyaç kredileri 85 milyar TL artarken; seçim sonrası 6 haftada sadece 30 milyar TL yükseldi. Rakamlar, kredi hacminde artış hızındaki daralmayı da gösterdi.
Son haftalarda birçok sektörde kredi kartına taksit sayısı da 2’ye kadar geriledi. Ayrıca taksitlendirme için birçok sektör ve iş yeri de en az 1000 TL’lik alışveriş şartı koşmaya başladı. Bununla birlikte kredi kartından nakit çekim faizinin yüzde 5’e çıkarılması da, bu kanaldan gerçekleşen para arzını daraltıyor.
Bankalararası Kart Merkezi tarafından açıklanan rakamlara göre; şubat ayında 121 milyar 255 milyon TL olan kredi kartı nakit çekim hacmi, mart ayında 89 milyar 337 milyon TL’ye kadar geriledi. Sonraki aylarda da benzer şekilde gerileme eğiliminin devamı bekleniyor.
Bu ortamda tüketiciler, küçük ihtiyaçları için mikro kredi arayışına yöneldi. Bankalar ise yeni müşteri çekmek için sıfır faizli ancak düşük tutarlı kredi kampanyaları yarışına girdi. Bu kategorideki kredilerin bir kısmı “İhtiyaç Kredisi” bir kısmı ise “Taksitli Nakit Avans” olarak kullandırılıyor. Bu hafta itibarıyla dikkat çeken “sıfır faizli” kredilerin miktarları ve vadeleri şöyle:
QNB Finansbank
30 bin TL
3-6 ay vade/20 bin TL’si nakit avans
Garanti BBVA
30 bin TL
3-6 ay vade/20 bin TL’si nakit avans
Deniz Bank
25 bin TL
3-6 ay vade/15 bin TL’si nakit avans
İş Bankası
25 bin TL
3 ay vade/nakit avans
Akbank
20 bin TL 3 ay vade/nakit avans
Cepte TEB
10 bin TL
6 ay vade
Sıfır faizli krediye başvuru nasıl yapılır?
Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.
Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz.
Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.