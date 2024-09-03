Lise Mezuniyeti Yetiyor: QNB Finansbank’tan 100 Bin TL ile İşe Alım İlanı

QNB Finansbank, personel alımı yapacak. En az lise mezuniyeti yetiyor. QNB Finansbank, ülke genelinde büyüyen operasyonel faaliyetleri kapsamında işe alım yapacak. QNB Finansbank’ta 100 bin TL maaşla çalıştıracak personel arıyor.

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Lise Mezuniyeti Yetiyor: QNB Finansbank’tan 100 Bin TL ile İşe Alım İlanı - Resim: 1

QNB Finansbank, en az lise mezunu olan personel alımına başladı. Başvuranların 99 bin 600 TL maaş kazanma ihtimali bulunuyor. Türkiye genelinde büyüyen operasyonel faaliyetleri kapsamında QNB Finansbank, yeni personel alımları yapmaya başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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