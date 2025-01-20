Libya'dan Türkiye'ye Stratejik Ortaklık Mesajı

Huveyc, ülkesinin ekonomisini mümkün olan en kısa sürede çeşitlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Enerji olmadan ekonominin olmayacağını, enerjinin ulaşım, sanayi, tarım veya hizmet sektörlerinin olmazsa olmazı olduğunu aktaran Huveyc, "Türkiye'nin tecrübesi kısa vadede en iyi deneyimlerden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye'nin bu tecrübesinden istifade edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye şu anda ticari olarak birinci ortağımız ve bundan sonraki süreçte altyapıda, petrol endüstrisinde, hizmet sektöründe, enerjide, sağlıkta, ekonomik kalkınmada, her alanda onu stratejik ortak olarak görüyoruz." diyen Huveyc, daha önce Türkiye ile yaptıkları anlaşmaları sürdürmek istediklerini dile getirdi.

"TÜRKİYE İLE SERBEST TİCARET İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Libya ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmasına varmak için çabaladığını belirten Huveyc şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemde Türkiye'nin Ticaret Bakanı ile bir araya gelmiştik. Şimdi, Libya ile Türkiye arasında önümüzdeki dönemde serbest ticaret anlaşmasına varmak ve yatırımları teşvik etmek amacıyla daha önce yapılmış bütün mutabakat ve anlaşmaları yenilemeye hazırlanıyoruz."

Huveyc, ülkesi ve Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi grubunda yer aldığını ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına ulaşmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

"Daha önce (çifte vergilendirmeyi önleme konusunda) kapsamlı bir proje sunduk ve imzalanmasına çok az kaldı. Ayrıca serbest ticaret için de bir proje sunduk." diyen Huveyc sözlerine şöyle devam etti:

"(Türkiye'nin) Ticaret Bakanı ve ilgili bakanlıklarla görüşeceğiz. Böylece Libya ile Türkiye arasında bu serbest ticaret anlaşmasını sonuçlandırabilir ve iki ülke arasındaki tüm zorlukların üstesinden gelebiliriz.

Libyalı iş adamları ve Libya özel sektörünün çoğu Türkiye'ye öncelik veriyor. Çünkü özel sektör, Libya'da ekonomik kalkınmanın bir sonraki aşamasındaki araçlardan biri. Türkiye'ye uzun vadeli stratejik ortaklıkta yer alan ülkelerden biri olarak öncelik veriyoruz."

"TÜRKİYE'NİN YALNIZ KEŞİF FAALİYETLERİ DEĞİL PETROKİMYA ENDÜSTRİSİNE DE KATILMASINI BEKLİYORUZ"

Huveyc, ülkesinin stratejik bir konuma sahip olduğunu ve kuzey ile güney, doğu ile batı arasında bir geçiş noktası olduğunu söyledi.

Enerji sektörünün ülkesinin milli ekonomisinin omurgası olduğunu ve bu sektörün gelişmeye devam ettiğini kaydeden Huveyc sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu aşamada Türkiye'yi önceki anlaşmalar ve mutabakat zaptları çerçevesinde değerlendiriyoruz. Türkiye'nin sadece keşif faaliyetlerine değil, aynı zamanda rafineri, petrokimya petrol endüstrisi ve petrol hizmetlerine de katılmasını bekliyoruz.

Bu nedenle Türkiye'nin tüm şirketlerini memnuniyetle karşılıyor ve (Libya) Ekonomi Bakanlığı olarak yasalar çerçevesinde tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Biz Türkiye ile ortaklığa öncelik veriyoruz çünkü uzun bir tarihimiz var. Bu nedenle, bu önceliği veriyoruz."

Kaynak: AA