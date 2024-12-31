Latif Doğan Yaptığı Yatırımı Ağzından Kaçırdı! Paraya Para Demiyor

Sanatçı, zaman zaman finansal sıkıntılar yaşadığını ve böyle durumlarda kendisine destek olan üç yakın dostuna teşekkür etti. Doğan, bu konuda şunları söyledi: "Paraya sıkıştığımda imdadıma yetişen üç kişi var: Fevzi abim, Adnan abim ve Ali diye bir arkadaşım. Tam ‘Yarına bu parayı nasıl ödeyeceğim?’ derken onların yardımı gelir."