Latif Doğan Yaptığı Yatırımı Ağzından Kaçırdı! Paraya Para Demiyor
Türk halk müziğinin sevilen sanatçılarından Latif Doğan, kazandığı parayı nasıl değerlendirdiğini açıkladı.
Kaynak: Ekotürk
Ekotürk’te Özlem Esra Ada’nın sunduğu Pembe Masa programına konuk olan Doğan, düğün salonu işletmeciliğini tercih ettiğini belirterek, bu alandaki yatırım stratejisini anlattı.
"TAM BANA GÖRE"
Doğan, Türkiye’de ünlüler arasında gayrimenkul ve arsa yatırımlarının yaygın olduğunu, ancak kendisinin farklı bir yol izlediğini söyledi. Bu tercihini şu sözlerle ifade etti:
"Benim yapacağım bir iş varsa o da düğün salonudur. Memlekette bir düğün salonum var, İstanbul’da ise Büyükçekmece Güzelce’de bir diğerini işletiyorum. Yarın türkü söylemeyi bırakıp emekli olsam bile o salonun başında dururum. Hatta gerekirse müzisyen olmazsa sahneye çıkar, kendim söylerim."
Sanatçı, zaman zaman finansal sıkıntılar yaşadığını ve böyle durumlarda kendisine destek olan üç yakın dostuna teşekkür etti. Doğan, bu konuda şunları söyledi: "Paraya sıkıştığımda imdadıma yetişen üç kişi var: Fevzi abim, Adnan abim ve Ali diye bir arkadaşım. Tam ‘Yarına bu parayı nasıl ödeyeceğim?’ derken onların yardımı gelir."