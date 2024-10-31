Lahananın Hasadı Başladı: 120 Milyon Lira Kazandırıyor
Muş Ovası'nda hasadına başlanan lahana ile bu yıl kent ekonomisine 120 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin 3'üncü en büyük ekilebilir tarım alanına sahip Muş Ovası'nda 3 bin 368 dekarda ekimi yapılan lahananın hasadı devam ediyor. Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi'nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan üreticiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girerek hasada başlıyor.
Başta doğu illeri olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi illere de satışı yapılıyor. Lahanadan yapılan Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret alan Muş corti aşı ve corti turşusu ise kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor.
120 MİLYON GETİRİ BEKLENİYOR
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, lahana üretiminin şehrin önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Muş ilimiz hem tarımsal hem de hayvansal kapasitesi yüksek olan iller arasında, bunun yanında bölgeye has olan ürünler de yetiştirmektedir. Eskiden beri beyaz lahana olarak tabir edilen kelem Muş ilimizde iyi bir yere sahiptir. Özellikle halk arasında çok teveccüh görülen bir üründür. 2023 yılında katma değeri yüksek olan ürünümüz, 3 bin 198 dekarlık alanda yetiştirilmiştir, ondan da 10 bin ton gibi bir rekolte elde edilmiştir. Bunun için de hem Muş ilimizdeki vatandaşların teveccühü hem de dış pazarlarda özellikle Adana, Diyarbakır, İstanbul, Bursa gibi yerlerde pazarlanması için de bu yıl ekimi daha fazla yapılmıştır. 2024 yılında 3 bin 368 dekarlık bir alan da ekilmiştir. 11 bin 888 ton rekolte beklenmekteyiz. Bu da ilimize 120 milyonluk katkı sağlayacağı demektir” ifadelerini kullandı.
TARLADA 70 LİRAYA SATILIYOR
Lahana hasadının başladığını belirten çiftçi Adnan Sönmez, “30 yıldır çiftçilik yapıyorum. İlkbahar mevsiminde ektiğimiz lahanalarımızı 10'uncu ay itibari ile hasadına başlıyoruz. Bu yıl verim oldukça iyidir. Yaz döneminde 6 kere su verdik. Tarlada tanesini 70 TL'den satışa sunuyoruz. Çok emek veriyoruz. Bingöl, Elâzığ, Bitlis, Batman ve Şırnak gibi çevre illere lahana satışı yapıyoruz” diye konuştu.