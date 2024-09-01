KYK Yurt Ücretlerine Dev Zam: İşte Yeni Fiyatlar

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Artan ev kiralarının üstüne üniversite öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına yurt fiyatlarına gelen zamlarla başlayacak.

KÖTÜ HABER GELDİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının sona ermesiyle KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam yaptı.

Daha önce 570 lira olan yurt ücreti 855 liraya çıktı. 685 TL de depozito farkı alınacak. 15 Eylül'e kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin kaydı silinecek.