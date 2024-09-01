KYK Yurt Ücretlerine Dev Zam: İşte Yeni Fiyatlar

Öğrencilerin barınma krizi her geçen yıl artarak devam ederken bir zam haberi de KYK ücretleri için geldi. Artan ev kiraları ve yurt ücretleri aileleri zorlamaya devam ediyor. Yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. İşte yeni ücretler…

KYK Yurt Ücretlerine Dev Zam: İşte Yeni Fiyatlar

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Artan ev kiralarının üstüne üniversite öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına yurt fiyatlarına gelen zamlarla başlayacak.

KÖTÜ HABER GELDİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının sona ermesiyle KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam yaptı.

Daha önce 570 lira olan yurt ücreti 855 liraya çıktı. 685 TL de depozito farkı alınacak. 15 Eylül'e kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin kaydı silinecek.

KYK'ya Yerleşemeyince Barınma Krizi Başladı: Öğrenciler Okulu Bırakma Tehlikesiyle Karşı KarşıyaKYK'ya Yerleşemeyince Barınma Krizi Başladı: Öğrenciler Okulu Bırakma Tehlikesiyle Karşı KarşıyaGüncel
Etiketler
KYK
Evcil Hayvan Sahiplerinin Kesinlikle Kaçınması Gereken 5 Zehirli Ev Bitkisi! Evcil Hayvan Sahiplerinin Kesinlikle Kaçınması Gereken 5 Zehirli Ev Bitkisi!
Karar Resmi Gazete'de: Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar Kapatıldı! Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar Kapatıldı!
İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu... En Fazla Artış Konutta! İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu
Japon Şefler Pilavı Böyle Pişiriyor ve Asla Pilavın Dibi Tutmuyor Japon Şefler Pilavı Böyle Pişiriyor ve Asla Pilavın Dibi Tutmuyor