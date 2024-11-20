Kuyumcuya Her Giren Onu Soruyor, Altında Yeni Trend! Kapalıçarşı’ya Hareket Getirdi: Daha Az Zarar Etmek İsteyen Ajda Bilezik Aldı

KAPALIÇARŞI’YA HAREKET GELDİ

Yeni trendin kuyumculuk sektöründe yaşanan durgunluğu aşmada bir nebze rol oynadığını ifade eden sektör temsilcileri, Kapalıçarşı piyasasına da hareketlilik geldiğini belirtiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bireysel talebe bakıldığında takı talebinin neredeyse hiç olmadığını görüyoruz Kapalıçarşı’da. Sadece bilezik tarafında biraz hareket var. Onun sebebi de alım satım arasındaki farkın görece daha düşük olması. Burada da Ajda bilezikler öne çıkıyor. Bir Ajda çılgınlığı alıp başını gidiyor. Gelen herkes Ajda var mı” diye soruyor. Onun dışında gram ve cumhuriyet altını devam ediyor. Orada da yaygın miktarda düşük miktarlı talepler var. 1 gram, 5 gram 3 çeyrek, 20 gram maksimum. O da emekli aylıkları veya tasarruftan ayrılabilen bütçeler ile alınabilen miktarlar. Çünkü vatandaş dövizden soğudu. Dövizi ne zaman satsam da altın alsam gibi sorular ile karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.