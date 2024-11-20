Kuyumcuya Her Giren Onu Soruyor, Altında Yeni Trend! Kapalıçarşı’ya Hareket Getirdi: Daha Az Zarar Etmek İsteyen Ajda Bilezik Aldı
Altın fiyatlarındaki artış ile takı satışlarında yaşanan kan kaybına Ajda bilezikler adeta by-pass yaptı! Alış satış arasındaki zararın daha az olması nedeniyle yeniden moda olan Ajda bilezikler Kapalıçarşı kuyumcularına hareket getirdi. Bu kapsamda kuyumcularda satılan her 10 bilezikten 8’i Ajda bilezik oldu.
Kaynak: Ekonomi Gazetesi
Altın fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın tercihini takı satışından yatırım amaçlı gram altına çevirse de son günlerde kuyumcuları sevindiren bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Ajda bilezikleri adeta yeni bir dönemi başlattı. Sade tasarımı ile dikkat çeken bu altın takı türü düşük maliyetli işçiliği, alış satış arasındaki farkın az olması nedeniyle sektörün parlayan yıldızı oldu. Bu kapsamda kuyumcularda satılan her 10 bileziğin 6-8’ini Ajda bileziği olduğu ifade edildi.
SATILAN HER 10 BİLEZİKTEN 8’İ AJDA!
Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre İstanbul Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Erdinç Demir, Ajda bileziklerin yüzde 90’ının 10 gramdan oluştuğunu söylerken, “1990’lı yıllarda çok satan bir üründü. İlerleyen süreçte geniş bilezikler daha fazla ilgi görmeye başladı. Ama gösterişli bileziklerde işçilik yüksek olduğu için son zamanlarda Türkiye’de yatırım yapmak isteyenler yeniden Ajda bileziklere yöneldi. Zarif bir ürün, yeniden tercih edilmeye başlandı” dedi. Vatandaşların güvenlik kaygısı ile paketli ürünlerden çekinmeye başladığını anlatan Demir, şöyle devam etti: “Paketli ürünleri saklama sıkıntısı oluyor. Bankaya götürmek istiyorlar bankada sıkıntı oluyor. Ama Ajda bilezikleri saklama gibi bir durum içine girmiyorlar. Çünkü yapılan yatırımı bileklerinde de kullanabiliyorlar. Çünkü işçilik diğer takı ürünlerine göre çok uygun. Alım satım arasında zarar edilmiyor hatta altın fiyatlarındaki yükseliş sayesinde birkaç ay bekleyen verdiği paranın daha fazlasını alıyor” dedi.
Demir, “Şu an bir furya var. Daha önce 10 bilezikten bir ikisi Ajda iken şimdi bu rakam 8’e çıktı. Burma bilezikler ağır geldiği ve alım gücü düştüğü için şu an insanlar daha fazla tercih ediyor. 30-40 gram bilezikler tek bir bilezik ama aynı fiyata çok daha fazla sayıda Ajda bileziği alıyorlar. İhtiyacı olduğunda da tek tek satıp zarar etmeden ihtiyacını karşılayabiliyor. Şık ve yatırım aracı” diye konuştu.
ALIP SATARKEN DAHA AZ FARK
İTO Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı ve Özboyacı Kuyumculuk Genel Müdürü Ercan Özboyacı da Ajda bileziklerin moda bir ürün haline geldiğini belirterek, “Moda olduğu için de şu an talep yüksek. İnsanlar yatırımlarını yaparken en azından severek de takacakları bir ürün almak istiyor. Bu anlamda Ajda bilezikler bu ihtiyaca karşılık veriyor. Ajda modeli de çok eski bir modeldir ayrıca. En az 40 yıldır satıyoruz biz bu modeli” dedi. Sosyal medyanın da etkisine işaret eden Özboyacı, “İnsanlar 22 ayar yatırımlık bilezik aldıklarında burma ya da üçlü burma gibi klasik modeller yerine severek takacakları Ajda modelini tercih ediyorlar. Satılan bileziklerin yüzde 60’ı Ajda” ifadelerini kullandı.
KAPALIÇARŞI’YA HAREKET GELDİ
Yeni trendin kuyumculuk sektöründe yaşanan durgunluğu aşmada bir nebze rol oynadığını ifade eden sektör temsilcileri, Kapalıçarşı piyasasına da hareketlilik geldiğini belirtiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bireysel talebe bakıldığında takı talebinin neredeyse hiç olmadığını görüyoruz Kapalıçarşı’da. Sadece bilezik tarafında biraz hareket var. Onun sebebi de alım satım arasındaki farkın görece daha düşük olması. Burada da Ajda bilezikler öne çıkıyor. Bir Ajda çılgınlığı alıp başını gidiyor. Gelen herkes Ajda var mı” diye soruyor. Onun dışında gram ve cumhuriyet altını devam ediyor. Orada da yaygın miktarda düşük miktarlı talepler var. 1 gram, 5 gram 3 çeyrek, 20 gram maksimum. O da emekli aylıkları veya tasarruftan ayrılabilen bütçeler ile alınabilen miktarlar. Çünkü vatandaş dövizden soğudu. Dövizi ne zaman satsam da altın alsam gibi sorular ile karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.