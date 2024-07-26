Kuyumculardan Türkiye'nin Tamamında Geçerli Olacak Yeni Uygulama: Bu Altınların Satışı Yasaklanacak

Türkiye'de dolandırıcılık vakalarının önemli bir bölümünde aktif olarak kullanılan altın, son günlerde kuyumcuların başını ağrıtmaya başladı. Özellikle Sarrafiye türü altınlarda artan işçilik maliyeti nedeniyle alım-satım işlemlerindeki makas aralıklarını düşürmek isteyen yatırımcıların tercih ettiği kesme altınlar, hırsızlık vakalarında da aktif olarak kullanılıyor. Bu durum nedeniyle adli süreçlerle muhatap olmak zorunda kalan kuyumcuların taleplerinin ardından Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak yeni bir uygulama başlatıldı.



BU ALTINLARDA AL-SAT İŞLEMİ YAPILMAYACAK

Türkiye'nin tamamında geçerli olan yeni uygulamada kuyumcular, barkod ve seri numarası bulunan altınları dahi zaman zaman kabul etmezken, bu şartları sağlamayan kesme altınları ise hiçbir koşulda kabul etmeyeceklerini belirtti.



Kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmadığı için dolandırıcılar, bu altınları sahte olarak üretip piyasaya sürebiliyor. Bu durum, altın yatırımcılarının mağdur olmasına neden oluyor. Kuyumcular, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyardı. Paketli altında seri numarası, üretici firması gibi bilgiler bulunduğu için bu tür altınların sahte olma ihtimali ise kesme altına kıyasla çok daha düşük.