Kuyumculardan Türkiye'nin Tamamında Geçerli Olacak Yeni Uygulama: Bu Altınların Satışı Yasaklanacak
Yılın en çok yükselen yatırım aracı altın, dolandırıcıların da yeni gözdesi oldu. Usulsüz şekilde elde edilen varlıkları saklamak için 'kesme altın' yöntemine başvuran hırsızlar, kuyumcuların büyük mağduriyetler yaşamasına neden oldu. Türkiye'nin 81 ili için ortak karar alan kuyumcular, nasıl elde edildiği belgelenemeyen kesme altınların alım-satım işlemlerini tamamen durdurdu.
Son yıllarda ortaya çıkan dijital paralar, hisse senetleri ve alternatif yatırım araçlarına karşın Türkiye'deki yatırım tercihlerinde güvenli liman altın ilk sırada kalmaya devam ediyor.
Enflasyon karşısında varlıklarını korumak isteyenlerin bir numaralı tercihi olan altın, 2024 yılında da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 70'in üzerinde değerlenen altındaki bu yükseliş dolandırıcıların da ilgisini çekti.
81 İLDEKİ KUYUMCULARDAN YENİ ALTIN KARARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı para politikaları ve küresel gelişmeler nedeniyle yılın son çeyreğinde rekor seviyede yükselmesi beklenen altın fiyatlarının ardından piyasalarda hareketlilik yaşanırken, 81 ildeki kuyumculardan dikkat çeken bir adım geldi.
Türkiye'de dolandırıcılık vakalarının önemli bir bölümünde aktif olarak kullanılan altın, son günlerde kuyumcuların başını ağrıtmaya başladı. Özellikle Sarrafiye türü altınlarda artan işçilik maliyeti nedeniyle alım-satım işlemlerindeki makas aralıklarını düşürmek isteyen yatırımcıların tercih ettiği kesme altınlar, hırsızlık vakalarında da aktif olarak kullanılıyor. Bu durum nedeniyle adli süreçlerle muhatap olmak zorunda kalan kuyumcuların taleplerinin ardından Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak yeni bir uygulama başlatıldı.
BU ALTINLARDA AL-SAT İŞLEMİ YAPILMAYACAK
Türkiye'nin tamamında geçerli olan yeni uygulamada kuyumcular, barkod ve seri numarası bulunan altınları dahi zaman zaman kabul etmezken, bu şartları sağlamayan kesme altınları ise hiçbir koşulda kabul etmeyeceklerini belirtti.
Kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmadığı için dolandırıcılar, bu altınları sahte olarak üretip piyasaya sürebiliyor. Bu durum, altın yatırımcılarının mağdur olmasına neden oluyor. Kuyumcular, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyardı. Paketli altında seri numarası, üretici firması gibi bilgiler bulunduğu için bu tür altınların sahte olma ihtimali ise kesme altına kıyasla çok daha düşük.
KESME ALTIN NEDİR?
Kesme altın, kuyumcular tarafından üretilen ve gramı tartılarak satılan bir altın türüdür. Bu altınların özellikleri arasında üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaması yer almaktadır. Kuyumculuk sektöründe yaygın olarak tercih edilen kesme altın, genellikle yatırım amaçlı alınmakta ve satılmaktadır