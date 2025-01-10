Kuyumculardan Bu Altın Çeşidinden Alanlar Yandı! Zararı Çok Büyük
Altın bileziklerde tartı hilesiyle yapılan bir oyun, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir bileziğin içinden çıkan kum benzeri parçalar, izleyenleri şaşkına çevirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın bileziklerin tartıda daha ağır gelmesi için uygulanan bir yöntem, sosyal medyada paylaşılan bir video ile ortaya çıktı. Görüntülerde, kesilen bir altın bileziğin içinden kum benzeri maddelerin çıktığı görülerek, gramaj hilesiyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme taşındı.
Altın bilezikler, hem takı hem de yatırım amacıyla en çok tercih edilen ürünlerden biri. Gramajına ve işçiliğine göre fiyatlandırılan bu değerli takılar, kuyumcu vitrinlerini süslerken alıcıların dikkatli olmasını gerektiriyor. Gramaj ve işçilik maliyetine göre fiyatlanan bu takılar, kuyumcu vitrinlerinde yer alıyor. Ancak uzmanlar, satın alırken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
GRAMAJ HİLESİ ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyada paylaşılan bir video, gramaj hilesiyle yapılan aldatmacayı gözler önüne serdi. Görüntülerde, kesilen bir altın bileziğin içinden kum benzeri parçaların çıktığı fark edildi. Uzmanlar, bu yöntemin tartıda bileziğin ağırlığını artırmak amacıyla kullanıldığını belirtiyor.
Bu tür hilelerin altın alırken ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceğini ifade eden yetkililer, vatandaşları güvendikleri ve sertifikalı kuyumculardan alışveriş yapmaları konusunda uyardı. Ayrıca alınan altınların detaylı şekilde kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.
İşte içinden kum çıkan altın bilezik...