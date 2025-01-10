Kuyumculardan Bu Altın Çeşidinden Alanlar Yandı! Zararı Çok Büyük

Altın bilezikler, hem takı hem de yatırım amacıyla en çok tercih edilen ürünlerden biri. Gramajına ve işçiliğine göre fiyatlandırılan bu değerli takılar, kuyumcu vitrinlerini süslerken alıcıların dikkatli olmasını gerektiriyor. Gramaj ve işçilik maliyetine göre fiyatlanan bu takılar, kuyumcu vitrinlerinde yer alıyor. Ancak uzmanlar, satın alırken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.