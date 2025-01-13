Kuyumcularda Değişiklik : 81 İlde Artık Alımı Mümkün Olmayacak
Kuyumcularda yeni dönem başladı.
Türkiye'de altın yatırımının popülaritesi her geçen gün artarken, altın fiyatları da rekor seviyelere ulaştı. Ancak, bu durumun beraberinde dolandırıcılık olaylarında da ciddi bir artışa neden olduğu gözlemleniyor.
Geçen yıl yatırımcısına yüzde 78 gibi yüksek bir kazanç sağlayan altın, hem enflasyona karşı korunma aracı olarak hem de değer artışı potansiyeliyle yatırımcıların gözdesi haline geldi. Merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinin sona ermesi ve faizlerde düşüş beklentisiyle birlikte altın fiyatlarındaki yükselişin süreceği öngörülüyor.
Dolandırıcıların Hedefi: Kesme Altın
Bu durumun fırsatını değerlendirmek isteyen dolandırıcılar, özellikle kesme altın üzerinden çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırmaya çalışıyor. Kuyumcular, bu durum karşısında önemli bir karar alarak kesme altın satışı yapmayacaklarını duyurdu.
Kesme Altınların Güvenli Alım-Satımı İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
Altın yatırımcılarının dikkat etmesi gereken önemli bir konu olan kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmamaktadır. Bu durum, dolandırıcıların sahte altın üretip piyasaya sürmesine olanak tanımaktadır. Dolayısıyla, kesme altın alım-satımı yaparken dikkatli olunması büyük bir önem taşımaktadır.
Kuyumcuların uyarılarına göre, kesme altın alım-satımından kaçınılması gerekmektedir. Paketli altınlar üzerinde seri numarası ve üretici firmasına dair bilgiler bulunmaktadır ve bu tür altınların sahte olma ihtimali daha düşüktür. Bu nedenle, güvenilir kuyumculardan veya altın ticareti yapan kurumsal firmalardan alım yapılması, yatırımcıların mağduriyet yaşamasını engelleyecektir.
Kesme altın alım-satımı yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaktır. Sertifikalı altın satışı yapan işletmelerden alım yapmak, yatırımcıların güvende olmasını sağlayacaktır.
KESME ALTIN NEDİR?
Kesme altın, kuyumcular tarafından üretilen ve gramı tartılarak satılan bir altın türüdür. Bu altınların özellikleri arasında üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaması yer almaktadır. Kuyumculuk sektöründe yaygın olarak tercih edilen kesme altın, genellikle yatırım amaçlı alınmakta ve satılmaktadır.