Kuyumcularda Değişiklik : 81 İlde Artık Alımı Mümkün Olmayacak

Türkiye'de altın yatırımının popülaritesi her geçen gün artarken, altın fiyatları da rekor seviyelere ulaştı. Ancak, bu durumun beraberinde dolandırıcılık olaylarında da ciddi bir artışa neden olduğu gözlemleniyor.

Geçen yıl yatırımcısına yüzde 78 gibi yüksek bir kazanç sağlayan altın, hem enflasyona karşı korunma aracı olarak hem de değer artışı potansiyeliyle yatırımcıların gözdesi haline geldi. Merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinin sona ermesi ve faizlerde düşüş beklentisiyle birlikte altın fiyatlarındaki yükselişin süreceği öngörülüyor.

Dolandırıcıların Hedefi: Kesme Altın

Bu durumun fırsatını değerlendirmek isteyen dolandırıcılar, özellikle kesme altın üzerinden çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırmaya çalışıyor. Kuyumcular, bu durum karşısında önemli bir karar alarak kesme altın satışı yapmayacaklarını duyurdu.