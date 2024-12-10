Kuyumcularda Altın Kuyruğu Oluştu! Haberi Duyan Akın Etti

ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK İLGİ ÇEKİYOR

Altın fiyatlarındaki kısa vadeli düşüş, yatırımcıları harekete geçirdi. Kocaardıç, 24 ayar gram altının yaklaşık 3 bin TL seviyelerinde olduğunu belirterek, bu fiyatların yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Ayrıca, ABD seçimleri gibi küresel olayların altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olduğuna dikkat çekerek, uzun vadede fiyatların yeniden yükseleceğini öngördüklerini belirtti.